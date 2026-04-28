　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全國防疫會議在花蓮！衛生局獲3大獎　提醒守護健康疫苗最有效

▲▼疾病管制署在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗。（圖／花蓮衛生局提，下同）

疾病管制署在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗。（圖／花蓮衛生局提，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部疾病管制署於4月27至28日，在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，會議由衛生福利部次長莊人祥與疾病管制署長羅一鈞共同主持，表彰全國22縣市衛生局在防疫工作上的卓越表現，彰顯地方政府在防疫領域的全方位投入以及中央與地方攜手合作守護民眾防疫安全的成效。今日全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗，為防疫工作注入更多量能，更是守護花蓮縣民健康的關鍵防線。 

▲▼疾病管制署在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗。（圖／花蓮衛生局提，下同）

▲▼花蓮縣榮獲三項大獎肯定，受頒獎牌。

 花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，防疫視同作戰，無論是第一線的醫護同仁，還是調兵遣將的決策者都非常辛苦，感謝所有投入防疫的夥伴們，堅守崗位，共同守護民眾的健康，正確防疫資訊，以及民眾養成良好的衛生習慣，會更嚴謹的面對傳染性疾病，同時提升自身防疫知能。

▲▼疾病管制署在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗。（圖／花蓮衛生局提，下同）

本次花蓮縣榮獲三項大獎肯定，長者新冠疫苗卓越獎、學生流感疫苗接種績優獎、幼兒初次接種流感疫苗績優獎等，充份展現花蓮縣基層防疫體系的執行力與韌性。

▲▼疾病管制署在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗。（圖／花蓮衛生局提，下同）

另花蓮有特殊的自然景觀，以及豐富的原住民文化，吸引不少世界各地觀光客慕名而來，朱家祥也邀請所有參與本次全國防疫會議的防疫夥伴們，閒暇之餘也可以到花蓮四處走走，遠離城市喧囂，盡情享受寧靜悠閒的時光。
 
花蓮縣衛生局提醒，持續推動疫苗接種是守護縣民健康的最有效措施。呼籲符合接種資格的民眾踴躍前往各鄉鎮市衛生所或合約醫療院所接種疫苗，以實際行動守護自身與家人的健康。

相關資訊請至疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥免付費防疫專線1922或花蓮縣衛生局防疫專線03-8226975洽詢。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中某公園命案！男半蹲姿勢死亡
「馮語婷」真實身分曝！　控鳳梨射後不理
主動提公開　黃國昌感嘆：有史以來地方選舉最嚴謹的民調
快訊／「當小王」判決出爐　王子火速回應！
台積電摜殺兇手現形！外資連2賣　累計狂砍4.1萬張
粿王判決書公開　「不揭露姓名」原因曝
黃國昌民調落敗　總部轉作6議員競總、川伯後援會
一粒哽咽曝近況　健康亮紅燈取消演出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台東防疫表現亮眼　蟬聯優等勇奪5項獎項

台東縣府攜手地檢署宣導揭弊者保護法　強化反賄選意識

首度冠名！諸羅山盃暨興旺佛堂盃籃球賽　全國59隊展開9天激戰

全國防疫會議在花蓮！衛生局獲3大獎　提醒守護健康疫苗最有效

百年林鐵新動力　嘉大與林鐵處攜手打造文化保存與產業永續發展

便民還是圖利？嘉檢引「32元電鍋案」拆解綠能法治陷阱

「皮克敏」大軍將來襲！顏翎熹籲嘉義市府做好「壓力測試」準備

致敬山林守護者　嘉義林業保育署表揚模範勞工

新營警出動移動地磅！強力攔查大型車超載　精準執法守護用路安全

張金鑾基金會攜手救國團捐物資　屏東新園6校千名學童受惠

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

台東防疫表現亮眼　蟬聯優等勇奪5項獎項

台東縣府攜手地檢署宣導揭弊者保護法　強化反賄選意識

首度冠名！諸羅山盃暨興旺佛堂盃籃球賽　全國59隊展開9天激戰

全國防疫會議在花蓮！衛生局獲3大獎　提醒守護健康疫苗最有效

百年林鐵新動力　嘉大與林鐵處攜手打造文化保存與產業永續發展

便民還是圖利？嘉檢引「32元電鍋案」拆解綠能法治陷阱

「皮克敏」大軍將來襲！顏翎熹籲嘉義市府做好「壓力測試」準備

致敬山林守護者　嘉義林業保育署表揚模範勞工

新營警出動移動地磅！強力攔查大型車超載　精準執法守護用路安全

張金鑾基金會攜手救國團捐物資　屏東新園6校千名學童受惠

台東防疫表現亮眼　蟬聯優等勇奪5項獎項

年薪270萬工程師滯美20年逃兵役…收兵單也不理！遭判刑5月

許富凱攻蛋「拒唱這首歌」原因曝：怕太矯情　準備當告別式背景歌

餅總評價王翾祐：像初期的林立　近況亮眼不急於拉上一軍

台航首季EPS0.71元、毛利率達42%　劉文慶：今年營運展望樂觀　

被吳念真當眾指正！　黃韻玲憶「排練丟本」遭訓話：不要亂加台詞

台東縣府攜手地檢署宣導揭弊者保護法　強化反賄選意識

快訊／台中惠中公園命案！男久站單槓區不動身亡

2個月前才問「誰要陪我等到2330？」　財經作家坐等台積電2500

1週狂增57例！日本麻疹疫情創10年次高　5月黃金週恐加速擴散

【猴子闖進大學教室！】文化大學上演追逐戰　躲天花板20分鐘才落網

地方熱門新聞

南投焚化爐自救會成員於環評會場焚香抗議求濁水媽保佑

桃園區人口突破47萬　張碩芳關注基層服務

草漯保障宮媽祖進香回鑾　蘇俊賓扛老祖神轎

仁愛鄉辦理偏遠地區採購業務聯繫平臺實地輔導交流座談會

玉里警分局自製「護瓜防竊影片」　2所長扮賊吸睛

温世政再倡南投採移動式SRF系統轉廢棄物為能源

「皮克敏」大軍將來襲！顏翎熹籲嘉義市府做好準備

統領廣場「小小地球守護者」　公益活動

桃園活動中心租借　民代質疑不透明

台南消防推事故安全官制度打造火場救災安全新防線

南消第七大隊7項體能測驗上線177人參訓強化救災戰力

老屋到景區全面查核台南啟動安全防護網迎連假

一生一次！台南運河百年音樂祭5/1-5/2開唱玖壹壹、理想混蛋壓軸嗨翻

藍白遭控擋治水預算？藍營反擊：718億早通過卡關在行政院

更多熱門

相關新聞

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁假消息

網傳「高雄數十人馬鈴薯中毒」　衛生局駁假消息

政府擬放寬美產馬鈴薯進口規定，引發民眾對於食安的疑慮。日前網路社群傳出一張與新聞報紙相似的圖片，標題指「高雄居民疑因馬鈴薯中毒，多人食用馬鈴薯製品後不適送醫」，引起民眾恐慌。高雄市衛生局今（27）日強調，該圖片為不實訊息，已依法究辦。

火鍋吃到一半驚見蟑螂　稽查結果出爐

火鍋吃到一半驚見蟑螂　稽查結果出爐

超巨老鼠實現吃肉自由　豬肉攤上大口啃肉

超巨老鼠實現吃肉自由　豬肉攤上大口啃肉

南港高中爆6例水痘確診未停課　學生開罵了

南港高中爆6例水痘確診未停課　學生開罵了

高雄媽嗑滷肉便當「超尖刀片險下肚」　

高雄媽嗑滷肉便當「超尖刀片險下肚」　

關鍵字：

防疫會議衛生局大獎守護健康?疫苗最有效

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面