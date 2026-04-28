全國防疫會議在花蓮！衛生局獲3大獎　提醒守護健康疫苗最有效

▲疾病管制署在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗。（圖／花蓮衛生局提，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

衛生福利部疾病管制署於4月27至28日，在花蓮縣理想大地渡假飯店舉辦「全國防疫業務聯繫會議」，會議由衛生福利部次長莊人祥與疾病管制署長羅一鈞共同主持，表彰全國22縣市衛生局在防疫工作上的卓越表現，彰顯地方政府在防疫領域的全方位投入以及中央與地方攜手合作守護民眾防疫安全的成效。今日全國防疫夥伴齊聚花蓮交流防疫經驗，為防疫工作注入更多量能，更是守護花蓮縣民健康的關鍵防線。

▲▼花蓮縣榮獲三項大獎肯定，受頒獎牌。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，防疫視同作戰，無論是第一線的醫護同仁，還是調兵遣將的決策者都非常辛苦，感謝所有投入防疫的夥伴們，堅守崗位，共同守護民眾的健康，正確防疫資訊，以及民眾養成良好的衛生習慣，會更嚴謹的面對傳染性疾病，同時提升自身防疫知能。

本次花蓮縣榮獲三項大獎肯定，長者新冠疫苗卓越獎、學生流感疫苗接種績優獎、幼兒初次接種流感疫苗績優獎等，充份展現花蓮縣基層防疫體系的執行力與韌性。

另花蓮有特殊的自然景觀，以及豐富的原住民文化，吸引不少世界各地觀光客慕名而來，朱家祥也邀請所有參與本次全國防疫會議的防疫夥伴們，閒暇之餘也可以到花蓮四處走走，遠離城市喧囂，盡情享受寧靜悠閒的時光。



花蓮縣衛生局提醒，持續推動疫苗接種是守護縣民健康的最有效措施。呼籲符合接種資格的民眾踴躍前往各鄉鎮市衛生所或合約醫療院所接種疫苗，以實際行動守護自身與家人的健康。

相關資訊請至疾病管制署全球資訊網(https://www.cdc.gov.tw)，或撥免付費防疫專線1922或花蓮縣衛生局防疫專線03-8226975洽詢。

