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社會 社會焦點 保障人權

粿王判賠范姜百萬！判決書公開「不揭露姓名」原因曝

▲▼粿粿王子。（圖／翻攝自IG）

▲藝人邱勝翊（王子）與江瑋琳(粿粿)判決書將公開但不露姓名。（圖／翻攝自IG）

記者黃宥寧、郭玗潔／台北報導

藝人邱勝翊（王子）與江瑋琳(粿粿)捲入婚外情風波，被范姜彥豐提告侵害配偶權並求償100萬元。士林地院今（28日）稍早宣判，王子和粿粿須賠償范姜100萬，判決書也將公開，但依法並不會揭露當事人姓名，法院也說明原因。

范姜主張，粿粿和王子自2025年4月赴美國遊玩返台後，就有「超乎一般朋友間社交應有界線」的交往，並有逾矩的行為，甚至毫不避諱讓周遭親友知道他倆的關係親密，共同侵害配偶權，對兩人連帶求償100萬元及法定遲延利息。

而粿粿和王子針對范姜的主張，請求當庭認諾。法院因而判兩人敗訴，須賠償范姜精神慰撫金100萬元。

至於大眾關注司法判決書是否公開，法院認為，依《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》（International Covenant on Civil and Political Rights, 簡稱 ICCPR 或公政公約）第14條第1項規定，婚姻爭執訴訟事件，應將裁判書遮隱當事人姓名後，始予公開；又依司法院114年12月10日院台廳司一字第1140024985號函，該「婚姻爭執」含侵害配偶權訴訟，故決定不會揭露當事人姓名。

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