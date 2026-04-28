首度冠名！諸羅山盃暨興旺佛堂盃籃球賽　全國59隊展開9天激戰

▲第六屆諸羅山盃暨第一屆興旺佛堂盃全國中等籃球賽熱血開打。（圖／市議員鄭光宏服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市籃壇年度盛事「115 年諸羅山盃暨第一屆興旺佛堂盃全國中等學校籃球錦標賽」，於今（28）日在嘉義市國民運動中心舉行隆重開幕典禮。本屆賽事規模再創新高，集結全國 59 支頂尖校隊與社會菁英，展開為期九天的激烈競技，展現嘉義市深耕籃運的豐沛能量。

嘉義市體育會籃球委員會主任委員鄭光宏指出，諸羅山盃已邁入第六屆，過往多於年底舉行，今年特別擴大規模，並首度獲得「興旺佛堂」贊助冠名。透過更完善的賽制規劃與場地安排，期盼能為選手打造專業、優質的競賽舞台，全面提升在地籃球運動風氣。

本屆賽事由嘉義市政府主辦，承辦單位籃球委員會細心規劃，自 25 日起至 5 月初，同步於嘉義市國民運動中心、嘉義高中、輔仁中學及蘭潭國中四地開打。參賽陣容包含：

國、高中男子組： 共計 37 隊（國中 22 隊、高中 15 隊）

國、高中女子組： 共計 14 隊（國中 10 隊、高中 4 隊）

社會組： 8 隊菁英角逐

開幕現場冠蓋雲集，包括市府代表、「興旺佛堂」董事長張偉雄及多位在地校長到場力挺。主辦單位強調，賽事全面採用最新籃球規則，並聘請專業裁判團，在嚴格的秩序與安全維護下，確保每場賽事都能讓球員發揮平時訓練成果，為榮譽與技術交流全力以赴。