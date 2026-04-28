便民還是圖利？嘉檢引「32元電鍋案」拆解綠能法治陷阱

▲嘉檢推展綠能法遵教育，建構防貪機制助產業發展。（圖／嘉義地檢署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為落實國家能源轉型並排除產業發展障礙，嘉義地方檢察署於昨（27）日下午舉辦「115年度綠能法令遵循教育訓練」。由蔡宗熙檢察長主持，邀集嘉義縣市行政機關綠能業務人員參加，旨在透過法律專業與實務案例，強化公務員在「勇於任事」與「恪遵法紀」間的判斷力。

蔡宗熙檢察長致詞表示，綠能發展是國家核心政策，行政機關應秉持「便民、利民」初衷，避免繁瑣程序阻礙產業。蔡檢察長特別引述「32元電鍋案」為例，提醒便民與圖利僅一線之隔，公務員須具備正確法令認知方能無後顧之憂。因選舉將屆，他也呼籲同仁應嚴守行政中立，落實反賄選宣導，防杜不當請託介入公務。

教育訓練由李彩綺檢察官主講，剖析《貪污治罪條例》中圖利罪的構成要件，建立「法規遵循架構」，強調程序公開透明即符合正當裁量。李檢察官亦講授「公益揭弊者保護法」新法意旨，強調內部舉發是維護清廉的關鍵，並鼓勵同仁勇於發聲以強化內控機制。

最後，政風室主任蔡崇正引領說明「綠能防貪指引」，分析產業面臨的犯罪態樣。嘉義地檢署強調，檢察與行政機關是夥伴關係，未來將持續提供預防性法律支援，排除不法障礙，攜手打造透明、永續的綠能環境。