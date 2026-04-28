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超商推出「巨大版零食、巨無霸悠遊卡」　指定民生品「買1送1」

▲▼7-ELEVEN推出巨大版零食、巨無霸悠遊卡等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 推出多款人氣IP「巨大版悠遊卡」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

超商推出話題新品，7-ELEVEN「重量級饗宴」主打巨大版零食、巨無霸悠遊卡等，並搭配指定民生用品「買1送1」優惠。萊爾富則強化日韓商品，引進韓國爆紅「杜拜可可Q餅」與多款日本飲品、調味料、零食，打造「微型日韓超市」購物體驗。

▲▼7-ELEVEN推出巨大版零食、巨無霸悠遊卡等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 推出巨大版零食。（圖／記者林育綾攝）

★7-ELEVEN

●重量級「巨大化商品」

7-ELEVEN 將於4月29日起推出「重量級饗宴」期間限定活動，共計18款商品「升級大份量」，並透過雙口味與大主餐設計，強化飽足感與餐點變化，同時結合巨大版零食、電子票證等來創造話題。

▲▼7-ELEVEN推出巨大版零食、巨無霸悠遊卡等。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN推出巨大版、多包裝零食。（圖／記者林育綾攝）

此次活動於全台門市設置主題專案架，蒐集超過40種「巨大化」或「多包裝」商品，包括「KITKAT超大威化巧克力（6入）」、「77乳加（10入裝）超大分享盒」，以及「巨大哥吉拉-1.0 icash2.0」、「巨大三麗鷗悠遊卡」等人氣IP商品，吸引年輕族群與收藏族關注。

▲▼7-ELEVEN推出巨大版零食、巨無霸悠遊卡等。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN 推出多款巨大版悠遊卡。（圖／記者林育綾攝、業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

▲同時還有巨大版公仔。（圖／業者提供）

●指定民生品「買1送1」

在民生用品方面，7-ELEVEN於超過400間門市設置「量販用品專區」，精選洗衣精、清潔用品、濕紙巾、衛生棉與牙刷等日常用品，即日起至6月9日推出指定商品「買1送1」優惠。

同時全門市自4月29日至5月26日販售UNIDESIGN新柔感抽取式衛生紙，單串109元、2串149元，平均每包不到9.5元。

▼7-ELEVEN於超過400間門市設置「量販用品專區」，指定商品「買1送1」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

●鮮食新品升級

新品部分則主打多款加量餐食，早餐推出「炙烤蔥鹽牛新極大飯糰」、「勁辣雞腿堡」與「雙層吉式豬肉堡加蛋」等，其中雞腿排重量達110克以上。午餐則推出「真飽炸豬排炒飯」、「真飽經典涼麵」與「真飽雙醬義大利麵」等系列商品，強調份量與口味雙升級。

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

▲▼新品部分則主打多款「重量級加量餐食」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

還有重量級「雙狗堡、雙腸堡」，提供任選2條熱狗或香腸搭配大亨堡「組合優惠價75元」。

▲▼7-ELEVEN推出「重量級饗宴」巨大化商品。（圖／業者提供）

▲還有重量級「雙狗堡、雙腸堡」。（圖／業者提供）

冷凍商品同步推出比臉大的「大大大雞排」與「美式經典紐奧良烤雞翅」，並於4月29日至5月12日祭出指定商品買2送1優惠，帶動相關商品銷量。

★萊爾富

●打造「微型日韓超市」

萊爾富看準台灣消費者對日韓商品需求持續升溫，自4月29日至5月26日推出多款日韓人氣商品優惠，打造「走進門市就像逛日韓超市」的購物體驗，同步引進多款話題甜點、飲品與調味商品，搶攻異國商品商機。

▲▼萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

▲萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

其中在韓國社群平台引發討論的「杜拜可可Q餅」（抹茶、開心果口味）自4月29日起開賣，單件優惠價99元、2件169元；另同步引進韓國經典「懷舊糯玉米冰棒」，單件49元、2件89元，主打造型吸睛與特殊口感，吸引甜點族群嘗鮮。

▼萊爾富引進韓國社群平台引發討論的「杜拜可可Q餅」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

在居家料理需求帶動下，萊爾富也引進多款日本調味料，包括「牡蠣醬油」優惠價169元、「日本大蒜末醬」119元、「日本味付調味胡椒鹽」95元與「日本辣明太子調味醬」75元等，鎖定料理族群需求，提供多樣日式調味選擇。

▲▼萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

▲▼飲品集結日本人氣品牌「伊右衛門」與「綾鷹」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

飲品方面則集結日本人氣品牌「伊右衛門」與「綾鷹」，多款茶飲推出單件39元優惠，包括濃口綠茶、關西焙茶與煎茶等風味，並預計於5月底再引進「京都紅茶」與「柚子茶」新口味，持續擴大日系飲品選擇。

此外，零食與日用品也同步導入多款日韓人氣商品，包括「北川甜甜圈系列」單件55元、2件99元，以及「青陽辣椒風味蝦片」優惠價69元、「焦糖爆米花」優惠價65元等。

▲▼萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

▲萊爾富打造巷口就能逛的「微型日韓超市」，引進多款日韓零食、飲料、甜點、調味料等。（圖／業者提供）

日用品方面則推出「日本第一石鹼浴室除霉噴霧」優惠價89元與「日本LION衣物去漬急救隨身瓶」優惠價109元，讓消費者在門市即可一次購足多樣商品。

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