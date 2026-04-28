新北民調李四川勝出、黃國昌拚輔選　徐巧芯：工程師＋戰神夢幻聯動

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者郭運興／台北報導

2026年新北市長選舉，藍白合作共推人選，今（28日）民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，將代表國民黨、民眾黨對決民進黨蘇巧慧，黃國昌也強調，他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選。對此，國民黨立委徐巧芯表示，恭喜川伯，敬佩蔥哥，「工程師」加「戰神」夢幻聯動，新北市一定贏！自己再次向民眾黨表達最深敬意，「謝謝願意放下政黨成見，接下來我們就是同一隊，一起贏」！

針對李四川勝出，徐巧芯表示，「工程師」加「戰神」夢幻聯動，一個懂基層建設，實事求是；一個擅強力監督、拆穿謊言，藍白整合，興利除弊都包了，絕對是城市發展，安居樂業的最強的防波堤！

徐巧芯表示，為此，自己要再次向民眾黨的好朋友們，以及黃國昌主席個人，表達最深的敬意。「謝謝你們願意放下政黨成見，大局為重，接下來我們就是同一隊，一起加油，一起衝，一起打拚，一起贏」！

徐巧芯指出，這次民調最重要的訊息是，藍白若能整合，李四川大贏蘇巧慧12個百分點，這說明了新北市主流民意要的是效率與正義，而不是父女世襲，派系延續。所以綠營那邊真的好了啦！尤其是蘇巧慧勝出的那些民調，自己只能說套路真的很老，看看就好。

徐巧芯強調，「但我們也絕不會因此鬆懈，整合成功，只是第一步，人選定於一尊，選戰正式開始。我們要每天說對話，做對事，讓新北市民相信川伯就是對的人，還要找出最專業的建設人才，展現最精悍的監督戰力」。

徐巧芯說，川伯加油！新北市加油！國民黨加油！藍白合加油！