直腸癌侵犯膀胱！他會陰部爛掉險死　醫療團隊切3器官奇蹟保命

▲王男前往中國醫藥大學附設醫院求診，在醫療團隊協助下，切除直腸、膀胱、攝護腺等，終於重獲新生。（圖／黃晟瑋提供）



記者游瓊華／台中報導

今年61歲的王先生一年前被診斷出巨大局部晚期直腸癌，腫瘤不僅侵犯泌尿系統，腫瘤還破裂引發致命的「會陰部壞死性筋膜炎」。當時雖緊急保命並完成放化療，但術後半年，王先生因反覆感染、虛弱與營養不良，生活陷入絕望。最後前往台中中國醫藥大學附設醫院，找尋一線生機，在醫療團隊協助下，切除直腸、膀胱、攝護腺等，終於重獲新生。

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▲王男被診斷出巨大局部晚期直腸癌，腫瘤不僅侵犯泌尿系統，腫瘤還破裂引發致命的「會陰部壞死性筋膜炎」。（圖／黃晟瑋提供）



直腸外科醫師黃晟瑋表示，當時首要目標不是動刀，而是先讓病人「穩定下來」。醫療團隊先透過抗生素控制感染，並給予營養支持與復健，讓王先生恢復體力。經影像檢查確認，腫瘤雖大但未轉移，仍有根除機會。

為了挑戰這項高難度任務，中醫大附醫出動「骨盆複雜腫瘤根除手術團隊（Pelvic Exenteration）」，集結外科部長柯道維、直腸外科黃晟瑋、泌尿科蔡禮賢、整形外科黃循靜主任等跨專科專家進行多團隊會議（MDT）。在充分準備後，團隊為王男執行了極為複雜的手術，包含全直腸、膀胱、攝護腺切除，以及骨盆腔淋巴結清除與會陰部皮瓣重建。

黃晟瑋指出，這場大手術非常成功，腫瘤切除乾淨，且在復健團隊協助下，王先生從臥床到能下床行走，生活重回自理狀態。

▲黃晟瑋鼓勵癌症患者，即便被認為是末期，只要不放棄評估，仍有重生的機會。（圖／黃晟瑋提供）



黃晟瑋強調，「骨盆複雜腫瘤根除手術」是針對侵犯多器官的晚期癌症，少數仍能達到完全切除、爭取長期存活的治療方式。這類手術需要高度整合的醫療團隊，王先生的故事證明，即便被認為是末期，只要不放棄評估，仍有重生的機會。