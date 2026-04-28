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陸初中生捐出日軍毒氣戰文件　花萬元購得「密」字泛黃文件

▲徐凱睿在網路上購得日軍細菌戰珍貴書面文件。（圖／翻攝極目新聞）

▲徐凱睿在網路上購得日軍細菌戰珍貴書面文件。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

江蘇連雲港一名初中生徐凱睿曾在網路上尋得5封抗戰期間日軍侵華信件，他在今（2026）年初又自費萬元（人民幣，下同）購得日軍毒氣戰相關史料後，決定再次無償捐贈博物館。這批同樣從網路上發現的資料包含毒氣配方與致死劑量等內容，受贈館方初步評估具高度研究價值，將擇機辦理接收並規劃展示。

▲徐凱睿在網路上購得日軍細菌戰珍貴書面文件。（圖／翻攝極目新聞）

《極目新聞》報導，4月28日，江蘇連雲港初三學生徐凱睿表示，將捐贈自己近期花萬元購買的侵華日軍毒氣戰資料。哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館工作人員向記者表示，將接收這批資料，具體時間待定。

徐凱睿透露，今年2月以約1萬元購入3冊日軍化學戰相關資料，共120餘頁，內容涉及芥子氣、氯氣等毒氣的化學公式與致死劑量，以及九六式馬用防毒面具等記載，還提及日軍陸軍工兵學校等單位。

▲徐凱睿在網路上購得日軍細菌戰珍貴書面文件。（圖／翻攝極目新聞）

徐凱睿指出，相關史料是年初在網路平台上發現，為避免寄送遺失，他在春節期間親赴湖南取回，賣家稱，這批資料多經由日本拍賣流出，後經海關回流中國。

▲徐凱睿在網路上購得日軍細菌戰珍貴書面文件。（圖／翻攝極目新聞）

徐凱睿取得資料後先進行閱讀分析，認為內容多屬日軍在中國實施的毒氣戰、細菌戰等相關紀錄，且文件標註「密」字，留存情況罕見。他已將資料影像提供給侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館進行鑑定，館方回覆該批史料價值較高，將於後續研擬接收方案。

徐凱睿強調，他目前正準備中考，仍計畫利用時間親自將史料送往哈爾濱，希望未來能公開展出，供外界了解相關歷史內容。

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