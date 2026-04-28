致敬山林守護者　嘉義林業保育署表揚模範勞工

▲致敬山林守護者！林業保育署嘉義分署表揚模範及績優人員 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

記者翁伊森／嘉義報導

五一勞動節前夕，農業部林業及自然保育署嘉義分署於今（28）日舉行表揚大會，由分署長李定忠親自頒獎予4位模範勞工及6位工作績優人員，感謝這群山林守護者長期在第一線默默耕耘，為台灣的永續生態奉獻心力。

本次獲選的模範勞工為游再慶、楊國榮、黃勝謙及楊明仁等4位技術士。獲獎者平均年資超過25年，長年穿梭於險峻地形，負責森林巡護、造林及防災等艱鉅任務。

游再慶： 憑藉傑出的林地巡護與測量專業，同步榮獲「林業保育署模範勞工」。

▲技術士游再慶協助警方查緝盜伐，共同打擊犯罪，守護山林 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

楊國榮： 擔任救火幫浦隊隊長，多次出生入死搶救森林火災，獲選「嘉義市政府模範勞工」。

▲技術士楊國榮多次參與森林火災搶救，成功阻絕火勢 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

黃勝謙： 深耕保安林調查，亦當選「嘉義市總工會模範勞工」。

▲技術士楊明仁深入現場傾聽民意，強化地方溝通協調，化解工程陳情疑慮 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）

在6位績優人員中，科長莊翠婷的表現尤為亮眼。她主動規劃建置「山老鼠雷達站」即時通報平台，成功結合科技通報與全民聯防機制，構築嚴密的國土防護網。其卓越貢獻更獲行政院頒發「查緝國土保育及環保犯罪有功人士」殊榮。此外，技正馮玉瀅、陳宜敏、王光仁、葉思巖及專員俞人鳳亦因在各自專業領域的卓越表現，同獲表揚。

▲科長莊翠婷主動建置「山老鼠雷達站」即時通報平台，獲行政院頒發「查緝國土保育及環保犯罪有功人士」殊榮 。（圖／林業保育署嘉義分署提供）



分署長李定忠表示，這群同仁是守護山林最堅實的盾牌。他除了肯定獲獎者的專業貢獻，更期許透過經驗傳承，帶動更多同仁投入林業保育，共同實踐「永續林業、生態臺灣」的願景，讓台灣的山林資源能生生不息。