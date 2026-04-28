新營警出動移動地磅！強力攔查大型車超載　精準執法守護用路安全

▲台南市警新營分局於柳營區市道165線部署移動式地磅，針對大型車輛進行攔查過磅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為有效防制大型車交通事故、維護用路人安全，台南市警新營分局28日上午在柳營區市道165線，執行「大型車違規取締強力專案勤務」，動用移動式地磅針對預拌混凝土車、聯結車及砂石車進行攔查過磅，強力打擊超載、滲漏及違規改裝等行為，展現警方精準執法決心。

新營分局指出，本次專案共攔查13輛大型車進行檢驗，當場查獲1輛違規超載車輛並依法舉發。分局長陳俊凱表示，大型車違規不僅對行車安全構成重大威脅，也容易造成道路結構損壞，後果不容小覷。

警方統計，今年截至目前已累計取締大型車違規達210件，其中透過違規熱點分析，光是4月單月就開出47件罰單，顯示透過精準部署勤務，違規行為已逐步被有效壓制。

陳俊凱進一步說明，大型車一旦超載，煞車距離會大幅增加，極易導致煞車過熱失靈或輪胎爆胎，進而釀成重大事故。他強調，維持車輛在合法載重範圍內，不僅保障駕駛自身安全，也是對其他用路人的基本責任，呼籲駕駛人切勿心存僥倖。

除強化路檢攔查外，新營分局也同步推動「源頭管理」機制，主動走訪轄內運輸業者及工地，要求業者落實出車前檢核，並加強宣導相關法規，期望透過執法與宣導並行，建立業者與駕駛自律觀念。

警方表示，未來將持續採取不定時、不定點方式，加強轄內重要路段稽查，全面提升道路安全，守護市民生命財產。