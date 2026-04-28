逆轉！韓前第一夫人金建希「二審改判4年」　炒股又收香奈兒包

▲ 金建希二審判關4年。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓前總統尹錫悅妻子金建希因涉及操縱BMW代理商Deutsch Motors股價及收受統一教禮品等罪名，28日於首爾高等法院二審宣判，被處以4年有期徒刑、罰款5000萬韓元，刑期較一審的1年8個月加重逾2年。

高院推翻無罪 認定操縱股價、收受名牌包

綜合《韓聯社》等韓媒，首爾高等法院推翻一審無罪判決，認定金建希於2010年10至11月間，將存有20億韓元的證券帳戶提供給「黑珍珠投資」公司，委託其操作Deutsch Motors股票交易，期間賣出18萬股，構成參與操控股價的犯罪行為。

統一教收賄方面，一審法院以缺乏具體請託為由，判定金建希2022年4月收受香奈兒手提包一事無罪，但高等法院認為她在已知悉所謂「隱性請託」的情況下，仍收下價值逾8000萬韓元的名牌包。法院同時裁定沒收一條價值約6220萬韓元的格拉夫（Graff）鑽石項鍊，並追徵2094萬韓元。

法院在量刑原因中指出，金建希未能坦承罪責、始終以辯解應對，且一般民眾對總統配偶的廉潔要求與總統本人無異，她卻利用身分地位從事炒股收賄，辜負社會期待。

律師不滿判決 將上訴最高法院

金建希辯護律師在宣判後表示，對於二審判決「相當不滿意」，認為部分情事遭到過度解讀，並強調檢方並無直接證據證明金建希知悉股價操縱行為，對此將向最高法院提起上訴。