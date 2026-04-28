張金鑾基金會攜手救國團捐物資　屏東新園6校千名學童受惠

▲張金鑾文化藝術基金會再次攜手救國團捐贈新園鄉六校美味點心。（圖／屏東救國團提供）

記者陳崑福／屏東報導

為落實社會關懷並傳遞正向力量，財團法人張金鑾文化藝術基金會慷慨捐贈愛心物資，於今（28）日由屏東縣救國團正式送達新園鄉六所國小。在周芸均女士積極媒合下，成功串聯民間資源與公益團體，讓這份溫暖深入基層校園。

本次活動由基金會提供物資贊助，屏東縣救國團負責配送與校園聯繫。志工車隊一早即整裝出發，將滿載點心的物資逐一送往各校，確保愛心能即時傳遞到學童手中。

屏東縣救國團總幹事楊玄羽表示，救國團長期投入社會公益與青年服務，此次能與基金會合作深感榮幸，不僅是運送物資，更是將社會關懷送進校園，期盼孩子們在支持與鼓勵中快樂學習、健康成長。

此次活動的重要推手周芸均指出，長期關注地方教育發展與孩童需求，因而促成此次合作，感謝基金會熱心公益及救國團全力協助，讓新園鄉學童感受到社會滿滿的善意。

本次受贈學校包括瓦磘國小、仙吉國小、新園國小、鹽洲國小、烏龍國小及港西國小，共六校、逾千名學童受惠。各校代表於受贈時，皆對基金會的慷慨捐助、救國團的奔走付出及周芸均的用心促成表達感謝。透過此次物資傳遞，不僅補充資源，也為校園注入滿滿溫暖與幸福感。