「皮克敏」大軍將來襲！顏翎熹籲嘉義市府做好「壓力測試」準備

▲ 嘉義市議員顏翎熹（圖右）促市府備戰皮克敏活動壓力 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市議會今（28）日進行市政總結質詢，市議員顏翎熹針對嘉義市即將於五月開跑的「Pikmin Bloom」（皮克敏）國際合作活動提出深入質詢。顏翎熹肯定市府爭取國際知名遊戲 IP 合作的努力，但也公開提醒市府應做好面對「壓力測試」的準備，並要求將短期流量精準轉化為長期的城市觀光文化資產。

顏翎熹指出，「Pikmin Bloom」並非普通的小眾活動。根據數據，該遊戲曾奪下 Google Play 免費遊戲榜首，2025 年 11 月單月下載量更突破 65 萬次。目前 PTT、Facebook 等社群平台已出現大量玩家自發性的揪團討論。她強調：「人一定會來，而且絕對不是少量，嘉義市必須展現接納龐大客群的胃納量。」

活動將於 5 月 1 日展開，適逢勞動節連假。顏翎熹分析，5 月 1 日至 3 日的首場實體活動加上嘉義咖啡節同步舉行，人流將極度集中。這對城市的交通疏導、環境維護及服務量能而言，是場關鍵的「壓力測試」。她呼籲市府必須超前部署，確保遊客體驗品質，避免擁擠亂象損及城市形象。

「如何接住這份機會？」是顏翎熹質詢的核心。她強調，市府應思考如何避免「一次性觀光」。她建議市府利用這次與國際 IP 合作的經驗，優化數位導覽機制，並思考如何將遊戲玩家導流至在地歷史建築、傳統工藝等文化據點。

顏翎熹表示，嘉義市擁有深厚文化底蘊，應透過數位科技與實體活動的結合，將短期的活動熱度，沈澱為對嘉義城市的長期認同。她期許市府能藉此展現嘉義作為「智慧觀光城市」的軟實力與執行力。