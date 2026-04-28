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不只會騎還要會判斷！台南推自行車大賽　培養學生安全力與團隊力

▲台南市教育局在七股國小舉辦「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，推動體驗式交通安全教育。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市教育局在七股國小舉辦「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，推動體驗式交通安全教育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為深化學生交通安全素養，台南市政府教育局28日在七股國小舉辦115年度「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，透過結合交通安全知識、實際騎乘與自行車維修操作等體驗式學習，讓學生在參與中建立安全判斷能力與團隊合作精神，把交安觀念從課本帶進生活。

台南市長黃偉哲表示，守護孩子通學安全是城市的重要責任，交通安全教育應從小扎根，讓學生在真實情境中學習觀察環境、尊重用路人，並培養自我保護能力。透過寓教於樂的方式，讓安全觀念自然內化，也能帶動家庭與社區共同關注交通議題。

▲台南市教育局在七股國小舉辦「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，推動體驗式交通安全教育。（記者林東良翻攝，下同）

教育局長鄭新輝指出，近年交通安全教育已從傳統宣導轉型為課程與體驗並重，自114學年度起，各校已將安全教育（含交通安全）納入課程計畫，每學期至少授課2節。本次競賽將課堂學習延伸至實作場域，透過騎乘穩定度、故障排除等關卡設計，讓學生在操作與合作中深化學習歷程。

新光國小校長鄭展旺表示，學生在訓練與競賽過程中展現高度投入與互助精神，從基本操作到彼此提醒安全細節，逐步建立自信與責任感。活動也讓孩子理解，安全騎乘的關鍵不在速度，而在穩定與專注，完成挑戰後更能獲得成就感。

教育局補充，未來將持續透過課程融入、教師專業增能與多元體驗活動推動交通安全教育，讓學生在不同學習歷程中反覆練習，逐步建立校園、家庭與社區共同參與的安全文化，打造更安全友善的學習城市。

▲台南市教育局在七股國小舉辦「交安達人＠TAINAN」自行車大獎賽，推動體驗式交通安全教育。（記者林東良翻攝，下同）
本次競賽成績方面，國中組由佳興國中A隊奪冠，大內國中B隊第二、大內國中A隊第三、佳興國中B隊第四；國小組則由後港國小拿下第一名，仁愛國小第二、頂洲國小第三、大成國小第四。

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