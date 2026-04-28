　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

羅東主幼商場驚現持刀男！警持盾牌搜索「全棟8層樓」追捕中

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮主幼商場昨（27）日晚間傳出疑有男子持刀出沒，警方獲報出動大批警力手持盾牌展開逐層搜索。雖然現場未發現可疑人士，但警方已調閱監視器鎖定男子行蹤，將依違反《社會秩序維護法》追查到案。

▲羅東鎮主幼商場昨（27）日晚間傳出疑似有男子持刀出沒，警方逐層搜索但未找到持刀男子。（圖／民眾提供）

▲羅東鎮主幼商場昨（27）日晚間疑有男子持刀出沒，警方逐層搜索但未找到持刀男子。（圖／民眾提供）

警力全副武裝 逐層清查引發關注

昨日晚間8時許，有民眾目擊多名警員全副武裝進入羅東主幼商場建築，緊張氣氛引發網路社群熱議。據了解，警方接獲報案稱有一名男子手持類似刀具在騎樓閒晃，疑似有攻擊性，擔心有人會受傷害。員警持盾牌等護具，抵達後立即針對這棟8層樓商場建築，進行地毯式搜索，周邊居民一度擔憂發生重大衝突，紛紛駐足圍觀。

警方事後調閱監視器證實，有一名男子曾手持疑似刀械於1樓短暫逗留，隨後便離去。警方強調，男子身分已在清查中，若查證屬實，其行為已觸犯《社會秩序維護法》第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，最高可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾切勿攜帶危險物品於公共場所遊走，以免觸法並引發社會恐慌；若發現可疑人士，請立即撥打110報案，共同維護社區安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中某公園命案！男半蹲姿勢死亡
「馮語婷」真實身分曝！　控鳳梨射後不理
主動提公開　黃國昌感嘆：有史以來地方選舉最嚴謹的民調
快訊／「當小王」判決出爐　王子火速回應！
台積電摜殺兇手現形！外資連2賣　累計狂砍4.1萬張
粿王判決書公開　「不揭露姓名」原因曝
黃國昌民調落敗　總部轉作6議員競總、川伯後援會
一粒哽咽曝近況　健康亮紅燈取消演出

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

年薪270萬工程師滯美20年逃兵役…收兵單也不理！遭判刑5月

快訊／台中惠中公園命案！男久站單槓區不動身亡

「馮語婷」真實身分曝！控鳳梨射後不理挨告　噴30萬和解換免囚

歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解：不是錢的問題

粿王判賠范姜百萬！判決書公開「不揭露姓名」原因曝

搭捷運被陌生男一直看！29歲女遭「眼神攻擊」...怒告性騷擾

羅東主幼商場驚現持刀男！警持盾牌搜索「全棟8層樓」追捕中

快訊／不准蓋牌！粿王不倫戀宣判　法院：判決書公開但遮身分

醫院行搶！嘉義男沒錢竟掐女子頸部奪包　檢偵結提起公訴

抗議南投焚化爐！時力發言人控遭強拉摔傷　警：他推開員警自摔

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

年薪270萬工程師滯美20年逃兵役…收兵單也不理！遭判刑5月

快訊／台中惠中公園命案！男久站單槓區不動身亡

「馮語婷」真實身分曝！控鳳梨射後不理挨告　噴30萬和解換免囚

歌手邱軍酒駕撞死運將肇逃　死者妻哽咽拒和解：不是錢的問題

粿王判賠范姜百萬！判決書公開「不揭露姓名」原因曝

搭捷運被陌生男一直看！29歲女遭「眼神攻擊」...怒告性騷擾

羅東主幼商場驚現持刀男！警持盾牌搜索「全棟8層樓」追捕中

快訊／不准蓋牌！粿王不倫戀宣判　法院：判決書公開但遮身分

醫院行搶！嘉義男沒錢竟掐女子頸部奪包　檢偵結提起公訴

抗議南投焚化爐！時力發言人控遭強拉摔傷　警：他推開員警自摔

年薪270萬工程師滯美20年逃兵役…收兵單也不理！遭判刑5月

許富凱攻蛋「拒唱這首歌」原因曝：怕太矯情　準備當告別式背景歌

餅總評價王翾祐：像初期的林立　近況亮眼不急於拉上一軍

台航首季EPS0.71元、毛利率達42%　劉文慶：今年營運展望樂觀　

被吳念真當眾指正！　黃韻玲憶「排練丟本」遭訓話：不要亂加台詞

台東縣府攜手地檢署宣導揭弊者保護法　強化反賄選意識

快訊／台中惠中公園命案！男久站單槓區不動身亡

2個月前才問「誰要陪我等到2330？」　財經作家坐等台積電2500

1週狂增57例！日本麻疹疫情創10年次高　5月黃金週恐加速擴散

黃國昌民調敗給李四川　李貞秀嗨喊：惡毒政客提早下課是國家之福

【對不起嘛～】狗狗拆家被主人訓話　立刻委屈嚶嚶叫求原諒

社會熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

台南28歲女警遭輾斃！檢警相驗　男友無助蹲地

即／台南遊覽車碰撞機車！　28歲女騎士當場慘死

獨／小學生亮刀喊：呼你死　撂中鋼父當靠山

反詐天使女警慘遭輾斃！譚艾珍哀痛：等著喝喜酒啊

剛滿交往3週年…28歲女警遭輾斃！曾發合照甜謝男友

台南母子3屍詭留26萬現金　高大成點出關鍵

更多熱門

相關新聞

北市商旅凌晨竄火！男房客搭火車落跑遭逮

北市商旅凌晨竄火！男房客搭火車落跑遭逮

北市大同區太原路上一家商旅，在28日凌晨4時許傳出火警，警消到場後撲滅火勢，所幸無人傷亡，警方發現起火的房客，在凌晨火速離開現場，隨即該房間便竄出濃煙，警方循線在板橋火車站逮住正要前往宜蘭的男房客，男房客辯稱，「抽菸不小心」點燃床單以及房間物品才導致火勢。

女通緝犯酒駕被逮　焦急稱「快點，我要接小孩」

女通緝犯酒駕被逮　焦急稱「快點，我要接小孩」

宜蘭近海地震為獨立事件　氣象署：3天內留意規模4.5餘震

宜蘭近海地震為獨立事件　氣象署：3天內留意規模4.5餘震

宜蘭冒牌牙醫「替400人做假牙」！4年賺215萬

宜蘭冒牌牙醫「替400人做假牙」！4年賺215萬

欠218萬勞保費還出國　宜蘭女董遭管收

欠218萬勞保費還出國　宜蘭女董遭管收

關鍵字：

宜蘭羅東鎮主幼商場男子持刀出沒盾牌逐層搜索

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

即／粿王不倫戀挨告　宣判結果曝

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面