羅東主幼商場驚現持刀男！警持盾牌搜索「全棟8層樓」追捕中

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣羅東鎮主幼商場昨（27）日晚間傳出疑有男子持刀出沒，警方獲報出動大批警力手持盾牌展開逐層搜索。雖然現場未發現可疑人士，但警方已調閱監視器鎖定男子行蹤，將依違反《社會秩序維護法》追查到案。

▲羅東鎮主幼商場昨（27）日晚間疑有男子持刀出沒，警方逐層搜索但未找到持刀男子。（圖／民眾提供）

警力全副武裝 逐層清查引發關注

昨日晚間8時許，有民眾目擊多名警員全副武裝進入羅東主幼商場建築，緊張氣氛引發網路社群熱議。據了解，警方接獲報案稱有一名男子手持類似刀具在騎樓閒晃，疑似有攻擊性，擔心有人會受傷害。員警持盾牌等護具，抵達後立即針對這棟8層樓商場建築，進行地毯式搜索，周邊居民一度擔憂發生重大衝突，紛紛駐足圍觀。

警方事後調閱監視器證實，有一名男子曾手持疑似刀械於1樓短暫逗留，隨後便離去。警方強調，男子身分已在清查中，若查證屬實，其行為已觸犯《社會秩序維護法》第63條「無正當理由攜帶具有殺傷力之器械」，最高可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

警方呼籲，民眾切勿攜帶危險物品於公共場所遊走，以免觸法並引發社會恐慌；若發現可疑人士，請立即撥打110報案，共同維護社區安全。