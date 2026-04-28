1原因「難認定殺人罪」！京都男童案陷膠著　冷血繼父恐輕判3年

▲安達優季承認先把兒子載到學校後，又開車前往他處殺害。（圖／日本警方）



記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市發生的11歲男童安達結希棄屍案，震驚全日本。涉嫌痛下殺手的37歲繼父安達優季落網後，28日首度被警方押解重回案發現場進行現場指認。儘管嫌犯已供稱將死者勒斃，但因遺體毀損嚴重導致死因難辨。法界人士透露，若最終無法補足殺人罪證據，恐怕難以用殺人罪名將其定罪，最多只能以棄屍罪名輕判3年。

遺體疑多次轉移！警靠GPS追蹤棄屍路徑

根據《週刊女性》等日媒報導，安達優季在被捕前向警方坦承，「當天送孩子到學校後，就把他帶到南丹市內的某處勒斃。」嫌犯也聲稱，自己是獨自棄屍，並無其他人協助。

警方調查發現，嫌犯作案手法狡猾，在3月23日至4月13日間，疑似將結希的遺體頻繁移動至山林、公廁等多個地點，試圖干擾警方偵辦。

京都府警方28日早晨，正式啟動「現場指認」，將安達優季載往多個相關地點。警方不僅詳細記錄其再現犯案過程的神情與動作，更透過照片與影像製作成「實際情況調查報告」，以此增加法庭上的證據能力。據了解，警方正比對安達車輛的GPS紀錄與其供詞，釐清是否有遺留品尚未尋獲。

法律攻防戰：殺人罪VS死體遺棄罪

儘管安達優季已坦承殺人，但此案在法律面上正面臨極高門檻。法界人士分析，男童的遺體在尋獲時隨即進行解剖，但是法醫表示，無法確認死因，因此如果缺乏直接的物證或科學鑑定支持，很難認定安達優季犯下「殺人罪」。

專家指出，「如果無法找到更多證據證明是他親手勒斃，最終可能只能以事實明確的『棄屍罪』將其起訴。」然而棄屍罪的最高刑期僅為3年。

5月6日最後通牒！警全力爭取殺人罪立案

安達優季的拘留期限原定於4月26日屆滿，現已獲准延長至5月6日。這黃金10天將成為關鍵，警方正加緊腳步尋找殺人的關鍵性物證，力求在期限截止前，以證據力更高的「殺人罪」或「傷害致死罪」將其定罪。