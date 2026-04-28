醫院行搶！嘉義男沒錢竟掐女子頸部奪包　檢偵結提起公訴

▲嘉義地檢署。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

嘉義一名男子因需用錢，在衛生福利部嘉義醫院內攻擊女子並且搶包包，經在場民眾制止並報警，嘉義地檢署偵查終結，依犯強盜罪嫌提起公訴。

起訴書指出，35歲王姓男子因需用錢，於2026年4月17日下午，在衛生福利部嘉義醫院內，趁陳姓女子在使用拍照機後取照片時，徒手掐她使其無法呼吸意識不清，因而受有頸部挫傷傷害，王男趁機搶她包包，得手後站在該處，後經在場民眾制止並報警。嘉義地檢署偵查終結，依犯強盜罪嫌提起公訴。