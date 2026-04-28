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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

黃國昌民調落敗絕非努力不夠　陳智菡：2026勝選定是在野

▲▼黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

記者陳家祥／台北報導

2026年新北市長選舉，藍白合作共推人選，今（28日）民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，將代表國民黨、民眾黨對決民進黨蘇巧慧。民眾黨立院黨團主任陳智菡說，黃國昌投入新北選戰以來端出10大政見，每場記者會、活動都實實在在，「這次民調未能勝出，絕對不是因為他努力不夠」，未來會繼續跟隨他，成功不必在我，但2026的縣市長選戰，勝選一定是在野。

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

陳智菡今下午在臉書表示，有一天開會之前，黨主席黃國昌拿著支持者送他的腳踏車，很開心的把玩。她說，國昌加入民眾黨2年以來，她從來沒看過黃這麼輕鬆的表情，「他一直都是那麼的努力，全神貫注的朝自己設定的目標邁進，義無反顧、不計毀譽」。

陳智菡表示，從投入新北選戰以來，黃國昌已端出了10大政見，每一場記者會，每一個活動，實實在在，「這次民調未能勝出，絕對不是因為他努力不夠」。

陳智菡表示，雖然黃國昌無法代表在野黨征戰新北，「但我們也會繼續跟隨他。成功不必在我，但2026的縣市長選戰，勝選一定是在野！」

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