啦啦隊女神「頭轉」全場跪了！身分曝光　網讚爆：黑澀會蚊子

▲賴賴現在是統一獅UniGirls。（圖／翻攝自IG／wenziofficial）

記者鄺郁庭／綜合報導

近年啦啦隊風氣盛行，有網友最近看到一段有難度的街舞動作，詫異驚呼「這是啦啦隊！？也太猛了吧！是誰啊？竟然有這樣的人物，頭轉真的太誇張了啦！」不少人一看立刻認出，她其實是當年《我愛黑澀會》出身的「蚊子」賴薏婷，如今以「賴賴」身分加入統一獅Uni Girls，超強舞技再度掀起討論。

有網友在Threads轉發表演片段，「是誰啊？竟然有這樣的人物，頭轉真的太誇張了啦！」影片中可見，啦啦隊妹子將一頭長髮綁成多條辮子，順暢表演著Locking風格的舞蹈，也秀出街舞招牌動作，整個人頭下腳上旋轉，讓不少網友看了直呼根本是專業舞者等級。

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影片一出，許多人也驚艷不已，「呆了」、「啦啦隊這樣跳才好看」、「這才是我想看的啦啦隊！」「去看她跳舞買票划得來」、「這太猛….這專業舞者吧」、「這已經不是啦啦隊！是主秀了，走出另外一個風格，好讚」、「帥啦！真locker！」

其中，眼尖網友和粉絲紛紛曝光女孩身分，「她是黑澀會美眉出身的蚊子，她真的超厲害」、「以前黑澀會美眉出來的，跳舞從以前就很厲害了」、「哇塞是蚊子，好久沒看到她，以前跳舞就很厲害」、「當一個B-girl會跳啦啦隊，你就是絕對主角。」

舞蹈實力頂尖 曾是《我愛黑澀會》Dancing Queen

事實上，這名啦啦隊女孩是「蚊子」賴薏婷，過去因參加《我愛黑澀會》舞蹈相關單元受到注意，後來成為黑澀會美眉一員，憑藉街舞實力累積人氣，也曾被稱為「Dancing Queen」。她2020年加入統一獅啦啦隊Uni Girls，並以「賴賴」之名活躍球場。

有趣的是，留言處也有大票網友驚呼她超凍齡，「我國小的時候她就長這樣了，我女兒幼兒園了，她還是長這樣」、「她以前就長這樣，現在也長這樣，她那邊時間有定格嗎」、「小時候看黑澀會美眉超喜歡她欸，還是好厲害喔！」