母親節優惠開跑！Coupang酷澎美妝、鍋具、寢具一次買齊　24小時客服無休上線

▲酷澎母親節人氣美妝滿額現折，還有水離子吹風機等優質商品皆能一站購足。（圖／酷澎提供，下同）

消費中心／綜合報導

愛媽咪不嫌多，酷澎推出母親節期間限定優惠活動，4月30日至5月10日集結人氣美妝、質感鍋具與舒適寢具等熱銷商品，搭配「火箭速配」快速到貨。同時升級顧客服務，新增24小時免付費客服專線0809-088-810，從選購到售後全面提供即時支援，打造更貼心便利的購物體驗。

酷澎始終以顧客為核心，透過「火箭速配」將商品快速直送至消費者手中，並在配送後持續提供完善服務。除既有的APP線上智慧客服與市話客服專線（02）5592-7298外，即日起貼心新增免付費客服專線0809-088-810，所有服務皆為全年無休、24小時運作，時刻聆聽顧客所需。

愛美媽咪輕鬆選 美妝保養滿額享優惠

酷澎集結多款人氣韓系美妝品牌，提供母親節期間限定優惠。MISSHA紅絲絨氣墊粉餅打造細緻天鵝絨妝感，單筆滿599元現折100元；INNISFREE綠茶神經醯胺牛奶水精華主打專利科技、3秒補水，單筆滿999元即贈明星三件組，數量有限，送完為止。

此外，JUNG SAEM MOOL鄭瑄茉超持久光感遮瑕氣墊粉餅、BANILA CO. ZERO零感肌卸妝霜等人氣商品亦推出滿額折扣。Coupang酷澎亦同步引進LAURA MERCIER、LAB SERIES、su:m37°甦秘、belif等國際品牌官方直營商品，從日常保養到進階彩妝，透過「火箭速配」最快隔日送達。

▲涼感寢具買氣隨氣溫升高，酷澎「火箭速配」最快隔天將顧客所需送達。

鍋具寢具免搬免扛 火箭速配輕鬆送到家

酷澎「火箭速配」提供最快隔日到貨、彈性到貨地點等貼心配送服務，「免搬免扛」優勢推升顧客使用酷澎購買餐廚具動能，包含德國精品廚具WMF、法國鑄鐵鍋名品LE CREUEST、美國Corelle康寧餐具及台灣品牌PLUS PERFECT等，均與Coupang酷澎攜手合作成立品牌館，提供顧客更放心、完整的系列商品選擇，母親節活動期間指定品牌有感現折，最高滿2000元現折200元。

此外，酷澎也觀察到無塗層鍋具需求上升，推薦日本Arnest eN中華鐵炒鍋，日式和紙紋浮雕鍋底設計可降低燒焦與沾黏，日本製造、品質安心；同步推薦Panasonic奈米水離子吹風機EH-NA55，幫助快速吹乾並維持髮絲水潤光澤。

隨著春季氣溫升高，涼感寢具買氣同步提升。Aaron艾倫生活家海島針織手工蠶絲夏涼被主打親膚透氣，適合敏感族群；夢之語沁涼冰沙被採用輕量涼感纖維；J-bedtime涼感冰霧凍涼被則具備抗靜電與除臭功能，提升夏季睡眠品質。

同樣下單踴躍的還有隨身杯瓶，WOKY沃廚渾圓杯組以直徑8cm杯口滿足多樣化飲品需求；健身媽咪必備的Blender Bottle防漏搖搖杯，內附專利不鏽鋼攪拌球，沖泡蛋白粉、代餐保持滑順口感。

WOW會員5月31日前於酷澎結帳刷中國信託信用卡，火箭速配商品單筆滿6000元現折600元，WOW會員每人每月限用一次，優惠限量發放用完為止。謹慎理財，信用無價，活動細節與名額以銀行公告為主。

WOW會員移除運費門檻 火箭跨境送達國際精品

酷澎「火箭跨境」精選國際好物推薦品味媽咪，義大利經典香氛Santa Maria Novella增加迷人淡雅香氣、YAMADA BEE FARM山田養蜂場蜂膠300萃取軟膠囊，為媽媽維持每日活力。加入訂閱制「WOW會員」每月只需59元即可享有火箭速配、火箭跨境無條件免運，日常所需、節慶送禮一次到位！



