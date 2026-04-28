李四川代表藍白戰新北市長　侯友宜：我一直對他有信心

▲李四川、侯友宜。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蘇靖宸／新北報導

國民黨新北市長參選人李四川在2份對比民調上領先民眾黨新北市長參選人黃國昌，今（28日）確定將代表藍白出戰。對此，新北市長侯友宜表示，他一直都對李四川有信心，接下來會持續全力輔選，雖然李四川和他一樣口才不突出，但他會以行動讓市民朋友知道他們都是「做事的人」。

國民黨與民眾黨合作面對2026年選戰，包括拍板以民調勝負，共推一名新北市長人選。藍白兩黨28日下午公布2份對比民調，當李四川、黃國昌各自對上民進黨新北市長參選人蘇巧慧，A公司民調結果為，李四川34.0%、蘇巧慧28.5%；黃國昌28.1%、蘇巧慧31.3%。B公司民調結果為李四川36.3%、蘇巧慧24.5%；黃國昌28.3%、蘇巧慧26.7%。所以最終由李四川出線。

對此，侯友宜表示，他一直都對李四川有信心，接下來也會持續全力輔選，現在在不一樣的崗位，但一樣是為新北市做事的團隊。侯友宜也說，他和李四川一樣，口才不突出，但會以行動讓市民朋友知道他們都是「做事的人」。

面對初選結果，黃國昌表示，他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選，這不是為了任何個人權位，這是為了新北能夠有更好的未來，讓台灣的民主能有更好的未來。李四川說，黃國昌是他最好的戰友，如果年底有當選，一定會人才共治、努力延攬。