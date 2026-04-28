新北市長藍白民調落敗　黃國昌：總部轉作6議員競總、川伯後援會

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

2026年新北市長選舉，藍白合作共推人選，今（28日）民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，將代表國民黨、民眾黨對決民進黨蘇巧慧。黃國昌說，現行位於新莊的競選總部，未來除了將轉為6位議員的聯合競選總部外，也會成為川伯的後援會。

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

今記者會也有個小插曲，除了比表定時間延遲召開外，由於會前協調未果，導致媒體提問尚未結束時，主持人便提早進入合照環節，呈現媒體搶著提問、台上微笑合照的尷尬狀況。

黃國昌受訪時提到，對他個人而言，能夠跟行政歷練這麼豐富的川伯同場競技，「我已經把它看成一個非常光榮的事情」；過程中，川伯所提出的政見，在面對民進黨抹黑攻擊的時候，所展現出的雍容大度，也是他學習的對象。

黃國昌表示，對民眾黨而言，他說到做到，兩個政黨談好的事情就按部就班依照公平的遊戲規則完成，「對於這樣的結果，我是欣然接受，因為這是在一個公平的環境下，民調最後我沒有辦法勝出，全部都是我個人努力不夠，跟其他因素一點關係都沒有」。

針對後續合作模式，黃國昌在離開會場後說，最佳男主角是川伯，「川伯怎麼決定、我們怎麼配合」；他提到，現在的競選總部，接下來除了成為6位議員的聯合競選總部外，也會成為川伯那邊的後援會。他強調，在整個選舉策略上，最佳男主角定於一尊，就讓川伯做決定。