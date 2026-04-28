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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝上周接到沈伯洋聯繫要拜會基層　王世堅讚：對市政有獨到見解

▲▼民進黨立委王世堅。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者陳煥丞攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨立委沈伯洋代表綠營參選台北市長的呼聲高，民進黨立委王世堅今（28日）透露，沈伯洋上周已與他聯繫，要約時間拜訪基層，但因為現在雙方都忙，所以分階段一步一步來。他也強調，團隊一定會包容各種不同政治見解、專業知識，以及過去有市政經驗的歷屆議員、立委們，都會加入輔選團隊。

傳出沈伯洋競選團隊已就位，包括由綠委吳思瑤擔任總幹事掌管兵符，綠委吳沛憶擔任執行總幹事負責地方組織，政策面則是由綠委陳培瑜與范雲操刀，但遭網紅Cheap酸是「大罷免夢幻團隊」。

對此，民進黨立委王世堅今（28日）回應，Cheap可能有一點誤解，「因為本黨推出我們最強的沈伯洋委員，來擔任台北市長候選人之後，當然接續馬上就會成立很強力的輔選團隊」，輔選團隊一定會包容各種不同政治見解、專業知識，以及過去有市政經驗的歷屆議員、立委們，都會加入輔選團隊。

王世堅說，所以絕對不會只有單向聽取某方面的意見，不可能，尤其台北市是首都，各項建設都會作為全國22縣市的模範，台北是領頭羊，對未來市長所提出的各項競選政見與落實，一定會有更周延、齊備的團隊，一定是全面的。

王世堅指出，因為現在還沒完全組成這個團隊，且選舉在11月，也不急，還有半年以上的時間，「我們謝謝他的意見」，但團隊絕對是最周延，也最強的團隊。

媒體關切，沈伯洋有無前來拜會，會帶他認識基層？王世堅說，一定會的，「沈伯洋委員在上個禮拜就跟我聯絡了，他就一直要約時間，我們要去走訪各地的基層」，但因為現在沈忙，自己在立法院幾乎每天都有會議，三天兩頭就要甲級動員，因此自己告訴沈，應先從周邊其他較龐雜的事務，先定方向，其他細節如走訪基層，可分階段一步一步來。

王世堅認為，沈伯洋對台北市政的藍圖推出很多獨到見解，這部分會在一段時日後陸續推出，這部分自己看是沒有問題，因為沈伯洋已經延攬很多相關專家學者，都會提出很多好的策略看法，來構成新市長參選人的市政藍圖，「我覺得這個都不是問題，這些都好」。

 
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