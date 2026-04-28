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台南28歲女警遭輾斃！檢警赴殯儀館相驗遺體　男友無助蹲地

記者林東良、莊智勝／台南報導

台南市安和路二段今(28日)清晨6時59分許傳出一起死亡車禍，育平所28歲鄭姓女警休假騎車外出，未料在路口停等紅燈時，遭後方另名20歲的戴姓女騎士追撞，鄭女倒下後隨即遭江男(40歲)駕駛的遊覽車輾過，當場失去生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治。台南檢方今下午前往市立殯儀館進行相驗，鄭女的男友也到場，神情哀戚、無助蹲地不發一語。

▲鄭姓女警遭輾斃，遺體下午相驗，男友、弟弟、同仁、遊覽車司機現身殯儀館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲鄭姓女警遭輾斃，男友無助蹲地。（圖／記者林東良翻攝，下同）

據了解，鄭姓女警外型甜美、性格陽光活潑，國立臺灣藝術大學舞蹈系畢業後從警，為111年警察特考班結業，113年派任台南市警局第四分局，目前在育平所任職，從警年資約2年，表現優良、工作認真。

▲鄭姓女警遭輾斃，遺體下午相驗，男友、弟弟、同仁、遊覽車司機現身殯儀館。圖為遊覽車司機。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲肇事的遊覽車司機坐在椅子上扶著額頭，神情凝重。（圖／記者林東良翻攝）

鄭女雖然未婚，但有一穩定交往的男友，同樣也在台南擔任警職，2人至今交往已滿3年，原本已論及婚嫁，未料突如其來的一場車禍，撞碎了正要開始的幸福人生。

檢方下午前往殯儀館相驗時，鄭女男友、弟弟等家屬都到場，對於突如其來的惡耗一時之間仍無法接受，神情哀戚未多發言；而鄭女的同仁也有到場送別，忍不住相擁啜泣。此外，肇事的戴女稍早也抵達殯儀館，後續將待檢方進行複訊釐清案情。

▼台南28歲女警遭撞亡，肇事的戴姓女子(中)到殯儀館相驗。（圖／記者林東良翻攝）

▲▼台南28歲女警遭撞亡，肇事的戴姓女子到殯儀館相驗。（圖／記者林東良翻攝）

▼現場同仁忍不住相擁啜泣。（圖／記者林東良翻攝）

▲鄭姓女警遭輾斃，遺體下午相驗，男友、弟弟、同仁、遊覽車司機現身殯儀館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲鄭姓女警遭輾斃，遺體下午相驗，男友、弟弟、同仁、遊覽車司機現身殯儀館。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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