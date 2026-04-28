主動提公布民調數字　黃國昌揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

新北市長選舉提名採藍白合作，今（28日）公布民調結果，由國民黨參選人李四川勝出，將代表藍白對決民進黨提名人蘇巧慧。民眾黨主席黃國昌表示，欣然接受結果，且也是他主動提出要公布數字，以便讓支持者知道競爭過程，而為了避免以加權方式滿足樣本數量，民調足足做了5天，「對民眾黨、國民黨而言，在這場合作中，雙方展現出來的，就是坦率的態度，以及真心誠意、為了讓新北更好，攜手未來努力共同的承諾」。

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

黃國昌說，對他個人而言，能夠跟行政歷練這麼豐富的川伯同場競技，「我已經把它看成一個非常光榮的事情」；過程中，川伯所提出的政見，在面對民進黨抹黑攻擊的時候，所展現出的雍容大度，也是他學習的對象。

黃國昌表示，對民眾黨而言，他說到做到，兩個政黨談好的事情就按部就班依照公平的遊戲規則完成，「對於這樣的結果，我是欣然接受，因為這是在一個公平的環境下，民調最後我沒有辦法勝出，全部都是我個人努力不夠，跟其他因素一點關係都沒有」。

黃國昌提到，上一次面對新北協調作業的時候，其實雙方會談都很融洽，基本上可以說是把嘉義模式變成新北市，其他內容通通都沒變，所以上次會面的時候大家都很驚訝，怎麼談得時間這麼短，因為其實兩黨過去磨合過程中已經有高度共識。

黃國昌說，本來也是延續嘉義模式不公布民調結果，「但是今天會面時，是我主動提出，我覺得新北市受到全國非常多的關注，雙方都必須要讓雙方支持者能夠清楚知道，我們整個競爭的過程」。

「對民眾黨而言，公開透明，數字做出來是怎麼樣就怎麼樣。」黃國昌說，其實川伯很客氣，因為通常是贏的那方為了保護輸的那方，所以沒有公布數字，但是今天是他主動跟川伯說，這次民調作業，可以跟媒體朋友報告。

黃國昌談到，這兩家民調公司非常辛苦，有做過民調的就知道，如果做了1068份有效樣本，超過60歲以上的有效樣本一定是一半以上，其他年齡層的樣本數非常少，是透過加權的方式去做的。

「這次跟國民黨進行政黨協議的時候，針對民調方式就講得很清楚，在各年齡層都要通過顯著性的檢定。」黃國昌說明，這次民調不可以光靠加權滿足年齡層樣本數不足的問題，要做到足夠的樣本數，因此為避免外力介入而沒有公布民調時間。依照確定時間，四五六日一，到昨天上午才真正補足所需要的樣本數，整整做了5天的時間。

黃國昌強調，對民眾黨、國民黨而言，在這場合作中，雙方展現出來的，就是坦率的態度，以及真心誠意、為了讓新北更好，攜手未來努力共同的承諾。

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會，雙方握手。（圖／記者徐文彬攝）