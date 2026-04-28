隆鼻進入「全客製」新紀元！FITme完形美週年研討會　醫學界大咖齊聚

【企劃特輯】

台灣醫美科技再傳重大突破！蓓蕾莉生技於台北國泰萬怡酒店隆重舉辦「2026 FITme完形美週年研討會」，集結全台整形外科醫師，聚焦亞洲鼻整形趨勢與客製化植體應用外，更邀請到「保庇天后」王彩樺以影片現身分享，以及韓國FITme創辦人Inhee Lee親自發表最新的「Face ON」模擬系統，揭開隆鼻手術從虛擬到現實的精準醫療新頁 。

保庇天后王彩樺 肯定 3D 模擬技術提升醫病溝通

▲藝人王彩樺透過影片現身說法，分享對科技進步的認同。

完形美形象大使王彩樺，雖未親臨現場，仍透過預錄影片致意。她表示，過去在演藝圈常聽到對於手術結果醫病溝通的挑戰，接觸到完形美後，其3D模擬與客製化技術精準呈現的過程讓她印象深刻。她感性表示：科技的進步為醫病溝通帶來更多安心感，讓現代女性在追求美的過程中，能更有目標地與醫師進行專業討論。

韓國原廠揭幕 FACE ON系統：隆鼻也能「預視模擬」

▲台灣與韓國同步上市「Face ON」3D模擬系統，象徵整形手術進入預視化的精準醫療時代。

本次研討會的核心亮點，莫過於FITme韓國創辦人Inhee Lee帶來的「Face ON」科技。這套全新的模擬系統能利用患者照片快速生成3D模型，縮短50%的諮詢時間。

Inhee Lee創辦人強調：「我們不僅是設計假體，而是要在手術開始前就完成所有規劃。」 透過 FACE ON系統，醫師能在診間與患者大幅提升視覺共識，優化傳統醫病溝通中「想像不一」的痛點，減少長期存在的醫病溝通落差，讓「想像中的結果」轉化為「可視化的共識」，提升決策效率與信任度。

權威醫師專業對談：3D列印技術成隆鼻臨床關注焦點



▲FITme創辦人Inhee Lee(左起)、葉峻昇醫師、蔡維軒醫師、賴昕隄醫師、黃士財醫師等專家熱烈交流，探討數位模擬技術如何優化醫病溝通。

現場多位整形外科醫師也從不同臨床角度，分享客製化植體在實務上的應用，現場交流氣氛熱烈。

張簡仕煌醫師指出：「2026年亞洲鼻整形的趨勢在於細節與穩定度，認為使用 FITme真客製化植入物後，醫師能更專注於鼻型細雕，提升細膩度，整體穩定度與滿意度表現突出，特別在重修案例中優勢明顯。」

謝松育醫師、賴昕隄醫師則從材料與結構面分析，認為3D列印植體與骨骼的高貼合度，有助降低術後位移與不穩定風險，使結果更趨一致與可控。

劉昌杰醫師則指出，在結構性需求明確或高難度案例中，客製化植體已成為新興應用趨勢，有助降低術後位移風險，亦能提升整體手術的可預測性。

許英哲醫師也進一步補充：視覺化模擬與數據化設計，已成為建立醫病共識的重要關鍵。

整體而言，與會醫師普遍認為，隨著數位模擬與客製化技術成熟，客製化植體與數位模擬技術，從過去標準化，走向精準客製化服務醫療，正快速成為臨床關注焦點。

從案例累積到臨床共識：客製化植體改寫隆鼻決策模式

隨著臨床經驗持續累積，客製化植體已逐漸從「進階選項」，轉變為處理複雜案例的重要解方。無論是嚴重塌鼻、結構不對稱，或多次手術後的重修需求，透過術前精準設計與結構貼合，醫師得以在手術前即完成大部分決策，降低術中不確定性。與會醫師普遍認為，這類技術的導入，不僅提升手術穩定性，更重新定義醫病之間的溝通方式，也象徵台灣鼻整形正式進入數位精準醫療的新紀元 。