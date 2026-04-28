單座918萬元！吉林驚現豪華「住宅式」墓地　獨門獨戶還有兩層

▲吉林現「住宅式」墓地。（圖／翻攝自微博，下同）

記者廖翊慈／綜合報導

吉林四平伊通縣一處「生態園」近日被揭露，獨門獨戶、地上地下兩層，外觀看起來宛如中式小宅，實際卻是墓地。園內竟建有35座豪華「住宅式」墓穴，每座開價約200萬元，內部面積超過30平方公尺，遠超法規標準，引發外界關注。

據《央廣網》報導，該處名為「長庚生態園」，對外主打「長春南」、「上風上水」、「新中式水景藝術園林」，宣稱打造生態旅遊項目，占地約2300畝。但園區幾乎清一色為墓地，與周邊村落僅一牆之隔，當初承諾的生態農業與觀光設施至今未見落實。

最受關注的是錦繡苑北側一排35座「祠堂墓」，採中式建築風格，門前設有抱鼓石與獸頭門環，外觀宛如獨棟住宅。工作人員證實，這類墓地為地上地下兩層設計，「一個門就是一家」，單座售價約200萬元（人民幣，下同，約台幣918萬元），目前已停售。

報導指出，一處未裝修墓穴長約4.25公尺、寬約3.66公尺、深約4.5公尺，兩層總面積超過30平方公尺。相較之下，依《吉林省殯葬管理辦法》，雙人合葬墓穴面積不得超過6平方公尺，差距明顯。

此外，園區也被質疑涉及違規用地。多名村民指出，墓地建設占用了原本的耕地與林地，甚至有基本農田被改作墓園用途。過去該項目亦曾因非法占地、違規使用林地等問題遭到處罰，其中一筆紀錄顯示，占用3609平方公尺耕地僅被處以每平方公尺8元罰款，引發外界質疑處罰過輕。

天眼查資料顯示，長庚生態園經營主體為吉林長庚生態園有限公司，自2019年至今共有9筆供地公示，其中殯葬用地僅約2.172公頃（約32畝），其餘約511.5畝為「其他商服用地」。另有衛星遙測數據顯示，目前已開發面積約79.7萬平方公尺（約1195.5畝），其中公墓實際占地約2.2萬平方公尺（約33.29畝），且園區仍存在大面積未開發區域。