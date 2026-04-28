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社會 社會焦點 保障人權

是「公廟」還是「家廟」　百年「田中媽」管理權大戰再開打

▲田中鎮公所在乾德宮召開說明會。（圖／田中鎮公所提供）

▲田中鎮公所在乾德宮召開說明會。（圖／田中鎮公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣田中鎮乾德宮「田中媽」，十餘年來因管理權歸屬爭議風波不斷。彰化地院日前作出更一審判決，確認前鎮長鄭俊雄於8年前召開的「第一屆第一次信徒大會」決議及選舉結果「均不成立」。田中鎮公所今（28）日於廟前舉辦說明會，呼籲相關人士尊重法治，將百年鎮廟歸還全鎮信眾。廟方管委會則強調將上訴到底。

據史料記載西元1697年(清康熙36年)，乾德宮當時名為天后宮，民國8年(1919)陳紹年等人發起啟建新廟再移轉至現址，至今已有328年歷史，公所指出，乾德宮自民國38年起，即依長期慣例由「現任鎮長」擔任法定管理人，性質屬「公廟」，受鎮民代表會監督。前鎮長鄭俊雄於103年卸任後已喪失管理人資格，卻於107年底逕行召集46名未曾參與廟務之人召開信徒大會，選任管理委員及主任委員。

▲田中鎮公所在乾德宮召開說明會。（資料圖／田中鎮公所提供）

▲乾德宮管理權爭議多年。（資料圖／田中鎮公所提供）

法官認定，該大會由「無召集權人」召開，非合法成立的意思機關，決議在法律上屬「不成立」。鄭俊雄卸任後既已移交廟產，無權再以「暫代管理人」身分維持廟務。

今日說明會舉辦前，廟方請來布袋戲團搭帳篷，一度受阻，現場氣氛緊繃。鎮長蕭淑芬強調：「我們已為田中媽打贏勝仗，乾德宮已不再是鄭家廟！」她呼籲相關人員尊重判決，停止以非法委員會名義行事，配合移交廟務文書與帳冊，支持「還廟於民」。

▲田中鎮公所在乾德宮召開說明會。（圖／田中鎮公所提供）

縣議員鄭俊雄回應，當年是應縣府要求成立管委會，所找的人都是認同廟務的志工。管委會主委蔡明煌表示，更一審僅認定第一屆召集程序有缺失，但目前的第二屆管委會由120位信徒於112年選舉成立，經縣府核備並取得寺廟登記證，完全合法，將提起上訴。

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