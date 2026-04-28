女警變身反詐天使慘遭輾斃！譚艾珍哀痛：阿嬤還在等著喝喜酒啊

▲藝人譚艾珍在臉書發文哀悼鄭姓女警，字字句句令人鼻酸。（翻攝自譚艾珍臉書，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區28日上午發生死亡車禍，造成28歲騎機車的鄭姓女警不幸喪命，消息傳出後，各界震驚與不捨，長期投入公益與反詐騙宣導的藝人譚艾珍，得知死者正是曾陪伴她參與防詐宣導的鄭姓女警時，悲痛在臉書發文哀悼，字字句句令人動容。

譚艾珍以「阿嬤」自稱，直言「心痛到頭都暈了」，難以接受這位年輕女警驟然離世。她寫道，「這麼正義優秀可愛善良的女警，怎麼突然就沒有了？」並提到一早由前育平派出所長通知噩耗，指出鄭姓女警在車禍中遭追撞，當場喪命，讓她一度難以承受。

▲藝人譚艾珍在臉書發文哀悼鄭姓女警，字字句句令人鼻酸。（翻攝自譚艾珍臉書，下同）

她回憶，自己自2024年遭詐騙後，在警方協助下順利破案，期間鄭姓女警與同仁多次陪伴她參與宣導活動，從治安會報到全台南各區防詐騙列車，彼此建立深厚情誼，「阿嬤留著好多難忘的回憶」，如今卻天人永隔，更讓她悲從中來。

「自己守法，別人不守規矩，卻結束了這麼優秀的女警」，譚艾珍語帶哽咽地寫下不捨與痛心，並透露同仁聞訊後「哭成亂七八糟」，警界瀰漫哀傷氛圍。她也提到，原本還期待能參加鄭姓員警的婚禮，「阿嬤還在等著要喝她的喜酒啊！」一句話，道盡遺憾。

對於這位年輕女警員，譚艾珍形容其「開朗活潑、聰慧優秀」，對警察工作充滿使命感，本應擁有大好前程，卻在一場交通事故中驟然畫下句點。她最後以祝福作結，盼鄭姓女警「功德圓滿」，在菩薩引領下走向更高的境界。