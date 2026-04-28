夏天到了！大胸女生「1穿搭」超困擾　大票共鳴：看起來超色情

▲看到小可愛穿搭，大胸妹子超羨慕。（圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

天氣越來越熱，在社群上看到許多小可愛、平口、削肩上衣都相當吸引人。但有大胸妹子無奈表示，她只能看不能穿，因為沒有適合搭配的內衣，挑錯的話，還會看起來很壯，「真的好想跟大家一樣安心穿削肩跟平口出門」，話題釣出許多同樣困擾的女網友爆共鳴。

該名女網友在Dcard發文「大胸女生夏天真的很難穿衣服」，天氣炎熱時原本想穿得清爽一點，但每次卡關的都是內衣問題，「不是肩帶露出超尷尬，就是支撐不夠整個往下掉」，尤其無肩帶內衣看起來好看，實際穿出門卻變成災難，走沒多久就開始滑落，還得找機會一直調整，相當困擾。

[廣告]請繼續往下閱讀...

更讓她崩潰的是，有些內衣不僅不穩，還可能讓胸型變形，「有時候直接變成四個奶」，加上穿錯內衣會讓整體比例看起來變壯，導致原本好看的衣服穿在身上卻變得不合適。她也提到自己已經嘗試過許多品牌，不論專櫃或網路款幾乎都試過，但仍難找到兼具穩定與美觀的款式。

全場秒懂 過來人嘆單穿Bratop也不行「看起來超色情」

她因此直嘆，即使看到喜歡的平口洋裝，仍會猶豫很久，「明明很想穿，但又怕穿出去一整天都在顧內衣」，最後也忍不住詢問其他大胸女生的穿搭方式，希望能找到真正不滑落、支撐力夠的無肩帶內衣，讓她也能安心穿削肩或平口出門。

貼文一出爆共鳴，許多大胸妹子秒懂，「單穿Bratop，都會看起來超色情」、「夏天衣服我只想穿排汗T恤，其他的衣服除非一整天都待在冷氣房裡，否則不考慮。內衣隨緣」、「包緊緊路線比較沒這煩惱，但是會很羨慕可以直接單穿Bratop到處跑的女孩」、「都直接穿Bratop加防曬外套而已……內衣根本穿不住，熱死了，沒裸奔已經很好了。」