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黃韻玲接手綠光　曝《人間條件》改編音樂劇　劇本、演員全更新

▲▼黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」媒體餐敘會，黃韻玲、柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」，提到將把經典《人間條件一》改編為音樂劇，但編劇不是吳念真。（圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／台北報導

黃韻玲日前卸任台北流行音樂中心董事長後，正式接任「綠光創藝」董事總經理，今（28日）她宣布，將把吳念真編導的經典舞台劇《人間條件一》改編為音樂劇，並親自擔任音樂總監，預計於2027年推出全新版本，編劇、劇本、演員都將重新打造，成為她接手後的首項重要計畫，此外也持續重視「人才培育」。

▲▼黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」媒體餐敘會，黃韻玲、柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄出席。（圖／記者湯興漢攝）

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▲黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」，將重視人才培育。（圖／記者湯興漢攝）

●《人間條件一》改編音樂劇

黃韻玲透露，將把《人間條件一》改編為音樂劇，由她擔任音樂總監，劇本、作曲、演員全部都會更新，編劇也不是吳念真。她說明，《人間一》推出至今已超過20年，許多觀眾年齡也隨時間成長，跟她一樣現在都60歲，甚至70幾歲了，「如果到時想透過音樂劇的方式，來了解現在的世界面貌，可以進劇場看一看」。而透過音樂劇形式，能讓不同世代重新進入劇場，也讓更多年輕人知道這些經典，並且讓他們的作品在未來也有機會變成經典。

除了作品轉型，黃韻玲也多次強調「培育」的重要，她表示，過去在北流推動「Open Lab」等計畫時，深刻體會藝術人才養成需要長時間投入，「培育最難看見成果，不是今天種下種子，明天就長成一棵樹，可能要3年、5年甚至10年後才會看到成績。」

但她認為，舞台上與舞台下，都需要完整的人才支持系統，未來希望在綠光創藝打造更多培訓與創作環境，讓年輕創作者能真正被扶植。

▲▼黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」媒體餐敘會，黃韻玲、柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲吳念真笑說想到一個把責任丟包過去的人，就是黃韻玲。（圖／記者湯興漢攝）

●吳念真透露：寫歌詞會死人

董事長吳念真則坦言，自己一輩子其實只想做「非常簡單的創作工作」，接觸舞台劇原本是個意外，卻一路做到現在。他坦言自己老了，意識到綠光不能再像過去那樣，只靠一個人想題材、排練、演出，因此才提出公司化的想法，希望團隊能拓展更多項目與方向。

吳念真也笑說，自己其實對音樂劇既有興趣又敬畏，「但是光寫那些歌詞都會死人，比寫對白還難。」而自己雖然是綠光創藝的董事長，但更希望當一個像在電視劇裡，拿著煙斗看報紙那種「沒有用的董事長」。所以在思考未來時，心裡浮現一個可以把責任丟過去的人，「那個人就叫小玲。」

▲▼黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」媒體餐敘會，黃韻玲、柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲林雨宣（右）向黃韻玲提問。（圖／記者湯興漢攝）

●黃韻玲：「五音不全」也能試鏡音樂劇

綠光劇團演員林雨宣也分享，自己高中第一次接觸舞台劇，就是觀看《人間條件》，當時深受感動，如今能站在同一場記者會上向黃韻玲提問，感到格外有意義。

對於未來劇場環境的期待，黃韻玲回應，人才培育將是綠光創藝的重要任務之一，需要不斷地提攜年輕的創作人與演員，「我覺得這是在任何藝術產業，甚至任何行業都需要的。」

她表示，唯有讓創作動能持續傳承，文化才能長久發展，希望綠光先拋磚引玉，邀請對於培育這塊土地、延續未來文化產業有相同理念的企業或個人，一起共襄盛舉，期待未來能看到台灣音樂劇產業更加蓬勃發展的一天。

▲▼黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」媒體餐敘會，黃韻玲、柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲藝人王琄（右）好奇黃韻玲如何時間管理。（圖／記者湯興漢攝）

藝人王琄也提問，黃韻玲長年橫跨音樂、行政、劇場等多重角色，到底如何進行「時間管理」？黃韻玲回應，所有事情就像圍繞著一個圓心運轉，那個圓心就是「藝術」，所以不論是音樂、戲劇或行政工作，表面看起來分散，其實都繞著同一個核心，因此不是分割的，而是彼此支援、形成整體。

王琄也打趣詢問《人間條件一》音樂劇是否有年齡限制，自己是否也能參加試鏡，黃韻玲笑回「年齡不是問題」，並鼓勵大家不要因為覺得自己五音不全就卻步，不論是唱或跳，都可以來試試看，甚至未來也許可以構思一齣「五音不全也能參加」的歌舞劇，讓更多不同背景的人都能加入舞台創作。

▲▼黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」媒體餐敘會，黃韻玲、柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃韻玲接任「綠光創藝董事總經理」記者會，柯一正、吳念真、吳定謙、陳希聖、楊麗音、林雨宣、鄧安寧、王琄等人皆出席。（圖／記者湯興漢攝）

綠光劇團成立於1994年，至今31年，其中《人間條件》系列推出長達25年，被視為台灣重要的國民劇之一。近年綠光由劇團轉型為「綠光創藝股份有限公司」，朝文化內容平台發展，橫跨創作、投資出品與品牌整合，包含C MUSICAL等團隊也加入合作體系。隨著黃韻玲接任董事總經理，未來將持續推動經典作品轉型與新生代培育，為台灣劇場注入新動能。

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