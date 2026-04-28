新店警盤查違停車　揪出越籍擄人勒贖通緝犯！車內還藏安毒

記者陳以昇／新北報導

只是路邊違停，竟讓身背「擄人勒贖」的越南籍通緝犯當場現形！新店警分局江陵派出所員警昨（27日）深夜執行巡邏勤務時，在中央路發現一輛小客車違規停車。警方上前盤查後意外發現，車內一名越南籍男乘客竟是遭3處地檢署、法院發布通緝的要犯，更隨後在車內搜出大量安非他命與毒品咖啡包，當場將2人逮捕依法送辦。

▼35歲的越南籍男子3罪遭通緝，結果因為違停被逮。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

昨天深夜11時許，江陵派出所所長巡邏行經新店區中央路214號前時，見一輛小客車違規停車，隨即上前盤查。車內駕駛為31歲越南籍TA男子，而坐在副駕駛座的乘客則是35歲的越南籍DAM男子。當警方利用M-Police查詢身分時，發現DAM男子分別遭到桃園地院、桃園地檢及雲林地檢發布通緝，包含擄人勒贖、公共危險等3案。

警方確認DAM男子身分後不敢大意，立即要求2人下車接受檢查，並隨即展開搜索，竟在車內發現多包可疑粉末及咖啡包，經初步檢驗確認為安非他命共3包，毒品甲基卡西酮（毒咖啡包）共4包。全案訊後將DAM男子涉擄人勒贖與公共危險通緝案，分別移送桃園地方法院及桃園、雲林地檢署歸案；另毒品部分，則依毒品罪移送台北地檢署偵辦。