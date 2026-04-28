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俄鋼鐵大亨「159億超級遊艇」成功穿越荷莫茲！

▲▼ 與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫（Alexei Mordashov）有關的超級豪華遊艇「Nord號」成功穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

▲超級豪華遊艇「Nord號」成功穿越荷莫茲海峽。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

在美伊談判卡關之際，一艘與俄羅斯鋼鐵大亨摩達雪夫（Alexei Mordashov）有關的超級豪華遊艇「Nord號」成功穿越荷莫茲海峽，引發關注。

遊艇估逾5億美元　配備潛水艇、直升機停機坪

BBC、路透報導，Nord號全長142公尺（465英尺），除了有20個房間，還配備游泳池、潛水艇及直升機停機坪，估值逾5億美元（約新台幣159億元）。根據船舶追蹤網站MarineTraffic資料，Nord號懸掛俄羅斯國旗，24日晚間離開杜拜，26日抵達阿曼首都。

Nord號是近月來少數成功通過荷莫茲海峽的私人船隻之一，船籍記錄顯示，這艘遊艇2022年登記在摩達雪夫妻子名下的一家公司。目前尚不清楚遊艇通過海峽的時候，摩達雪夫是否就在船上，也不知道這艘遊艇是如何獲得該航線許可。

摩達雪夫是俄羅斯最大鋼鐵生產商謝維爾鋼鐵公司（Severstal）董事長，Forbes估，他的淨資產約370億美元。

荷莫茲海峽戰略地位極為重要，全球約五分之一的原油及液化天然氣（LNG）通常經此運輸。美國總統川普近期宣布對伊朗港口實施封鎖，伊朗持續限制船隻通過，目前通過這條水道的海上交通量僅剩戰前的一小部分，導致全球油價急遽攀升。

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遊艇荷莫茲海峽俄羅斯鋼鐵大亨

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