讚黃國昌最好戰友　李四川：當選新北市長會人才共治、努力延攬

記者鄭佩玟／台北報導

2026九合一選舉將在年底登場，國民黨參選人李四川、民眾黨參選人黃國昌近日啟動電話民調決定出線人選，雙方今（28日）下午召開記者會，公布民調結果，確定由李四川出線。李四川表示，黃國昌是自己最好的戰友，如果年底有當選，一定會人才共治、努力延攬。

▲李四川稱讚黃國昌是最好的戰友。（圖／記者徐文彬攝）

藍白兩黨日前協調透過民調方式整合新北最強者參選，以對比式、採手機與市話「7：3」進行，經5天電話民調於今下午公布。經兩黨同意公布民調結果，Ａ民調公司，若李四川代表參選，將以34%勝過蘇巧慧28.5%；黃國昌則以28.1% 略輸31.3%蘇巧慧。Ｂ民調公司，李四川以36.3%勝過蘇巧慧24.5%，黃國昌以28.3％勝過蘇巧慧26.7%。

被問到是否納入黃國昌進競選團隊？未來加入小內閣？李四川回應，黃國昌現在是民眾黨主席，年底也會全國輔選，「所以他一定是我最好的戰友，如果年底有當選，一定會人才共治、努力延攬。」

李四川強調，勝出後是誠惶誠恐，自己一定全力落實，就這段時間，黃國昌提的對新北市民安居樂業的政策，他也都會納入政見，人才一定是共治，對於民眾黨人才，只要願意為新北一起拚，就會努力延攬，對於民眾黨提的議員候選人，一定也比照跟國民黨候選人，讓議會席次極大化，兩黨為新北全力以赴，打贏選戰。