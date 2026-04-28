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勞動節連假蘇花路廊雙向交通尖峰時段曝！　行車攻略一次看

▲勞動節連假期間，蘇花公路行車攻略及大客車優先行駛措施示意圖。（圖／公路局提供，下同）

勞動節連假期間，蘇花公路行車攻略及大客車優先行駛措施示意圖。（圖／公路局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

今年勞動節連續假期自5月1日星期五至5月3日星期日共3日，公路局東區養護工程分局表示蘇花路廊將湧入車潮，首日(5/1)蘇花路廊南下旅次全日交通量預測約有12,000輛次/日，當日首波車潮將於上午6時起湧現，尖峰時段最高車流量將達900輛/小時以上，車多時段平均車流量約850~900輛/小時，車多情形預計將持續至5/1上午9時後緩解。

工程分局同時預測假期後段則以北返車流為主，第3日（5/3）北上旅次全日交通量預測約有10,400輛次/日，車潮將自5/3上午11時起陸續湧現，車多情況預估將持續至5/3下午3時後逐漸緩解。

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蘇花路廊（蘇澳至崇德）主要以台9線做為車流疏導路線，建議往返花蓮~蘇澳間長途旅次之用路人以行駛台9線蘇花改路線為首選，避開行駛台9丁線，以節省旅行時間。

工程分局為提升蘇花路廊大眾運輸服務效能，規劃蘇澳及崇德兩路段於尖峰時段適時啟動大客車優先通行措施，同時於蘇澳~東澳、南澳~和平兩路段實施「時段性開放遊覽車及公路（市區）客運行駛蘇花改路肩（緊急空間)）措施」；另為因應本次連假匯入蘇花路廊之車潮，公路局東區養護工程分局將視車流狀況適時啟動「時段性車種管制措施」，以紓解尖峰時段之車流。

勞動節連續假期台9線及台9丁線蘇花路廊（蘇澳至崇德路段）開放大客車行駛蘇花改路肩（緊急空間）及禁止21公噸以上大貨車通行時段如下：
一、5月1日：5至17時（雙向）。
二、5月2日：7至11時（雙向）
三、5月3日：12至18時（雙向）。

公路局東區養護工程分局為提高行車效率，除實施時段性車種管制外也將藉由號誌進行蘇花路廊車流管理、協請地方警力指揮行車秩序、加強違規取締等交通管理措施，以縮短車流壅塞時段，並呼籲欲往花東旅遊之民眾，為免於受塞車之苦與開車舟車勞頓，請多利用非尖峰時段上路或搭乘大眾運輸。

公路局提醒用路人出發前請做好車輛安全檢查，切勿疲勞駕駛以確保行車安全，另山區道路易受天候、雨量、地震等因素之影響而有邊坡零星落石之情形，行前請留意氣象資訊及道路通阻訊息；行駛途中留意沿線資訊可變標誌（CMS）顯示內容與收聽警廣，以掌握即時之路況訊息，也可下載「幸福公路」App，透過行動裝置即可接收最新省道即時路況。
 

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