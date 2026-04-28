外國女遊客「輪流脫褲」嗨露私密處！　搭泰國嘟嘟車脫序畫面曝

▲多名外籍女子在泰國搭乘嘟嘟車時，竟當眾脫褲。（圖／Phuket Times ภูเก็ตไทม์，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國再傳外籍旅客在觀光勝地做出不雅脫序行為，有泰國臉書粉專揭露，一群外籍女遊客在普吉島巴東海灘（Patong）搭乘嘟嘟車時，竟集體對著後方車輛做出不雅的舉動，她們輪流在行進中的車內站起身、轉向後方並「大膽脫下褲子」，露出私密部位挑釁，囂張行徑全被拍下，引發泰國網友群起撻伐。

根據《普吉時報》在臉書粉專27日發布的照片顯示，這群外籍女遊客在搭乘嘟嘟車期間，不但沒有坐好，反而集體轉身背對前方，對著後方的汽車與機車駕駛猛拉下褲子，公然露出臀部與私密部位。粉專在標題中憤怒寫道，「巴東街頭秀屁股！外籍遊客輪流脫褲，用屁股對準後方嘟嘟車駕駛。」

雖然目前尚未公開這群遊客的具體國籍與身分，但這組照片已在泰國社群媒體迅速發酵。許多網友對此感到極度反感，紛紛要求警方立即介入，並批評當地官員對遊客的脫序行為管理過於鬆散。

根據泰國《刑法》第388條，在公共場所進行猥褻行為（包括暴露身體），最高可處以5000泰銖（約新台幣4851元）的罰款。

事實上，普吉島嘟嘟車發生類似醜聞並非首次，2月才有一對法國情侶因在車內大肆「活春宮」被拍下，因此面臨罰款，更因猥褻行為被泰國政府驅逐出境，同時列入黑名單。