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AI學習走進日常！台南教育局打造遊戲化平台　每週使用破6萬人次

▲首屆AI IMPACT成果展在台南歸仁登場，集結智慧城市與AI應用成果。（記者林東良翻攝，下同）

▲首屆AI IMPACT成果展在台南歸仁登場，集結智慧城市與AI應用成果。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

首屆「AI IMPACT：智慧城市與大南方成果展示」於4月28日至29日在台南歸仁盛大登場，由台南市政府攜手大南方新矽谷推動辦公室共同主辦，集結智慧城市、數位治理及創新科技應用成果，全面展現南台灣在人工智慧（AI）領域的發展能量，其中，台南市教育局推動的遊戲化學習平台「因雄崛起」成為智慧教育亮點之一，吸引不少民眾駐足體驗。

台南市長黃偉哲表示，市府持續以智慧城市為發展主軸，從市政治理到教育創新全面導入AI與數位科技。本次成果展不僅呈現城市科技實力，更讓民眾實際體驗AI如何改變生活與學習模式，未來將持續朝向創新與永續並進的城市願景邁進。

教育局長鄭新輝指出，教育的核心在於激發學習動機與培養自主學習能力。「因雄崛起」透過遊戲化設計，將學習轉化為具挑戰性與探索性的任務歷程，提升學生參與度，也協助教師精準掌握學習成效，展現智慧科技活化教育的多元可能。

教育局說明，「因雄崛起」以數學、英語等學科為基礎，融入闖關、角色養成與任務探索機制，學生可透過答題獲得金幣與道具，提升學習動機。平台同時結合AI與學習數據分析，協助教師掌握學生能力落點，落實因材施教，目前每週使用人次已突破6萬，成效顯著。

▲首屆AI IMPACT成果展在台南歸仁登場，集結智慧城市與AI應用成果。（記者林東良翻攝，下同）

配合本次展會，現場也推出限定活動「AI學習好夥伴」，透過互動問答與闖關設計，引導學生與民眾在遊戲中學習AI基礎概念與生活應用。另結合iPASS MONEY數位互動機制，參與者完成任務即可累積「一卡通綠點」，兌換數位優惠券或實體好康，提升參與誘因。


此外，展場亦規劃智慧城市與智慧健康主題展區，包含AI交通防護系統、智慧綠能候車亭、「台南共照雲」健康管理應用，以及AR導覽與AI運動體驗等設施，讓民眾親身感受科技如何融入城市治理與日常生活。

教育局邀請全國民眾把握展期前往參觀，親身體驗AI學習與智慧城市的融合成果，感受科技為教育與生活帶來的全新可能。

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