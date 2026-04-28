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北韓「藉疫情掩護」大舉處決！血腥真相曝：金正恩13年處死358人

▲▼ 金正恩女兒「開槍射擊」畫面曝光！　父女身穿同款皮衣外套。（圖／朝中社）

▲金正恩上任後，北韓處決人數大幅增加。（圖／朝中社）

記者王佩翊／綜合報導

南韓人權非政府組織「轉型正義工作組」（Transitional Justice Working Group，TJWG）近日透過報告揭露，北韓領導人金正恩自2011年掌權以來增加執行死刑的次數，甚至在新冠疫情封鎖國境的掩護下，大規模擴大死刑執行，光是2020年封鎖邊境後的近5年間，有紀錄可查的死刑案件數量較封鎖前增加117%，被處決的總人數更暴增逾3倍。

265名脫北者拼出血腥真相

這份報告的調查基礎來自265名曾在北韓51座城市及各地生活的脫北者證詞，同時也參考了5家擁有北韓境內消息來源的專業媒體資料，歷時多年彙整而成。報告指出，北韓境內至少有46處行刑地點，並公開披露其中40處的地理座標，並記錄了144起處決案例，其中包含金正恩上任後的2011年12月至2024年12月間共136起處決事件，受害者合計至少358人。

公開行刑恐嚇人民

在這些已記錄的案例中，約70%屬於「公開處決」，當局甚至強制要求民眾到場觀看，藉此達到震懾效果。報告批評，平壤政權利用疫情期間國際監督幾近真空的局面，不斷擴大可判處死刑的「罪行」範圍，執法力度遠比外界所知更為嚴苛。

看韓劇聽BTS恐掉腦袋

報告中最令人震驚的數據之一，是與外來文化相關的死刑案件激增250%，躍升為最常見的處死罪名，此前常見的謀殺罪名則下降44%。所謂「文化犯罪」的範疇，涵蓋觀看南韓電影、電視劇與傳播韓流音樂，或是宗教活動及「迷信」行為。

國際特赦組織2月曾表示，已取得相關證詞，顯示北韓民眾若觀看《愛的迫降》、《魷魚遊戲》等熱門韓劇，或收聽防彈少年團（BTS）的音樂，都可能「招致最嚴厲的懲處，包括死刑」。

政治清洗規模驚人

報告同時指出，因批評金正恩、執政的勞動黨或安全部門，又或者是違反最高領導人命令而被判死的政治案件大幅攀升，相關死刑人數出現高達600%的漲幅。報告警告，隨著平壤當局積極佈局第四代世襲接班，未來的清洗與處決行動恐怕只會愈演愈烈。

巴黎大會將公開調查結果

轉型正義工作組表示，計畫在今年夏天於法國巴黎舉行的「世界反死刑大會」（World Congress against the Death Penalty）上，正式對外發表這項調查結果，盼能引發國際社會對北韓人權問題的高度關注。

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