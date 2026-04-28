新北民調李四川勝出　黃國昌：我跟民眾黨全力輔選

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，新北市長選舉部分，藍白合作共推人選，今民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，將代表國民黨、民眾黨對決民進黨蘇巧慧。黃國昌表示，恭喜川伯在這次初選中勝出；他提到，包括他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選，這不是為了任何個人權位，這是為了新北能夠有更好的未來，讓台灣的民主能有更好的未來。

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）



根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

黃國昌說，恭喜川伯在這次初選中勝出，相信川伯接下來將成為新北市長最強的候選人，不僅延續侯友宜市長優良的市政，相信在川伯帶領下，一定可以讓新北更好。

黃國昌表示，過去這段期間中，他深深感受到，台灣的民主是可以透過理性的對話、透過政見闡述、透過彼此相互砥礪跟學習，變得更成熟、更好，台灣的民主不需要抹黑仇恨是的動員。

黃國昌說，過去這段時間，他跟川伯兩邊的競選團隊都展現相同的格局跟風度，相信對台灣的民主，這會是非常重要的一步。

「接下來的時間中，民眾黨會繼續努力把6位優秀議員參選人送進議會。」黃國昌表示，他說過，初選結束之後，如果最佳男主角不是他，包括他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選，這不是為了任何個人權位，這是為了新北能夠有更好的未來，讓台灣的民主能有更好的未來，再次恭喜川伯在這次初選勝出，希望未來能彼此攜手合作，讓新北更好。