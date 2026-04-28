　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北民調李四川勝出　黃國昌：我跟民眾黨全力輔選

記者陳家祥／台北報導

2026年九合一選舉腳步接近，新北市長選舉部分，藍白合作共推人選，今民調結果出爐，由國民黨參選人李四川出線，將代表國民黨、民眾黨對決民進黨蘇巧慧。黃國昌表示，恭喜川伯在這次初選中勝出；他提到，包括他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選，這不是為了任何個人權位，這是為了新北能夠有更好的未來，讓台灣的民主能有更好的未來。

▲▼黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

▲黃國昌、李四川出席藍白聯合治理新北市長民調結果發佈記者會。（圖／記者徐文彬攝）

根據民調結果，A民調公司，李四川對上蘇巧慧，以34%對28.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.1%對31.3%，蘇勝出。B民調公司部分，李四川對上蘇巧慧，以36.3%對24.5%，李勝出；黃國昌對上蘇巧慧，以28.3%對26.7%，黃勝出。

黃國昌說，恭喜川伯在這次初選中勝出，相信川伯接下來將成為新北市長最強的候選人，不僅延續侯友宜市長優良的市政，相信在川伯帶領下，一定可以讓新北更好。

黃國昌表示，過去這段期間中，他深深感受到，台灣的民主是可以透過理性的對話、透過政見闡述、透過彼此相互砥礪跟學習，變得更成熟、更好，台灣的民主不需要抹黑仇恨是的動員。

黃國昌說，過去這段時間，他跟川伯兩邊的競選團隊都展現相同的格局跟風度，相信對台灣的民主，這會是非常重要的一步。

「接下來的時間中，民眾黨會繼續努力把6位優秀議員參選人送進議會。」黃國昌表示，他說過，初選結束之後，如果最佳男主角不是他，包括他個人、包括民眾黨，一定都會全力輔選，這不是為了任何個人權位，這是為了新北能夠有更好的未來，讓台灣的民主能有更好的未來，再次恭喜川伯在這次初選勝出，希望未來能彼此攜手合作，讓新北更好。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
327 0 9622 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／28歲女警遭輾斃　死因「粉碎性顱腦創傷」
疾管署：日本旅遊疫情警示「提升至第一級」
女警遭輾斃　譚艾珍哀痛：還在等著喝喜酒啊
快訊／女警男友悲痛蹲地　20歲肇事女現身殯儀館
台灣Lexus「全新大改款ES房車」上市　4車型售價公布
讚黃國昌最好戰友　李四川：當選新北市長會人才共治、努力延攬
快訊／記憶體大廠賺翻！獲利強勁爆發

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李四川代表藍白戰新北市長　侯友宜：我一直對他有信心

新北市長藍白民調落敗　黃國昌：總部轉作6議員競總、川伯後援會

曝上周接到沈伯洋聯繫要拜會基層　王世堅讚：對市政有獨到見解

主動提公布民調數字　黃國昌揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

讚黃國昌最好戰友　李四川：當選新北市長會人才共治、努力延攬

新北藍白合李四川勝出　蘇巧慧：恭喜初選圓滿順利

新北民調李四川勝出　黃國昌：我跟民眾黨全力輔選

快訊／新北市藍白合掀牌！李四川正式出線　黃國昌2份民調都輸

沈伯洋拋改辦「無限城論壇」　Cheap：餅畫到宇宙！高雄怎不先辦

國防部認「八佰」是統戰片　侯漢廷：國軍抗日都能說是統戰工具？

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

女友坐上男友爸的「特製跑車」　露爽朗笑聲XD

陳德修祝福謝和弦：希望他更好　00後也看《終極》！他認超驚訝

呂禮詩登共艦還吹捧解放軍　顧立雄：請立法院儘速通過修法

受困武陵山區台灣黑熊「葛雅萬」　經10個月治療休養今野放

防「猴」出奇招！彰139線插滿560支「棒棒糖」　民眾反應兩極

李四川代表藍白戰新北市長　侯友宜：我一直對他有信心

新北市長藍白民調落敗　黃國昌：總部轉作6議員競總、川伯後援會

曝上周接到沈伯洋聯繫要拜會基層　王世堅讚：對市政有獨到見解

主動提公布民調數字　黃國昌揭秘藍白新北市長民調做足5天理由

讚黃國昌最好戰友　李四川：當選新北市長會人才共治、努力延攬

新北藍白合李四川勝出　蘇巧慧：恭喜初選圓滿順利

新北民調李四川勝出　黃國昌：我跟民眾黨全力輔選

快訊／新北市藍白合掀牌！李四川正式出線　黃國昌2份民調都輸

沈伯洋拋改辦「無限城論壇」　Cheap：餅畫到宇宙！高雄怎不先辦

國防部認「八佰」是統戰片　侯漢廷：國軍抗日都能說是統戰工具？

雞蛋要放在多少籃子裡？理財專家揭「分散投資」的遞減真相

抗議南投焚化爐！時力發言人控遭強拉摔傷　警：他推開員警自摔

快訊／台南28歲女警遭輾斃！檢初步相驗：死因為粉碎性顱腦創傷

吳昕陽關鍵一役勝出！挺過氣爆陰霾「新光三越奪北車經營權」

美女主播突被攔下！路人「妳比姓夏的年輕」當面全說了 她應對EQ超高

外國女遊客「輪流脫褲」嗨露私密處！　搭泰國嘟嘟車脫序畫面曝

李四川代表藍白戰新北市長　侯友宜：我一直對他有信心

塔克再見安打！漸漸融入道奇　羅伯斯以大谷舉例：他剛來更內斂

又是開ACC輔助系統惹禍！國道緩撞車又挨撞　肇事白車慘狀曝

白敬亭同劇男星爆「感情詐騙」！閃婚女強人再離婚　強分一半家產

王俐人認感情狀態「非單身」　性經驗人數「不到10個」

政治熱門新聞

國民黨老將宣布脫黨參選

沈伯洋台北隊陣容曝　Cheap傻眼：大罷免夢幻隊？

快訊／新北市藍白合民調出爐　李四川出線

「不能讓妳死在這」　北一女爆職場霸凌、無加班費

沈伯洋拋砍雙城辦無限城論壇　蔣：無慘大本營？

蔣萬安身家曝光！　李四川存款逾2千萬、11筆小琉球土地信託

藍白2026新北市長民調今公布

竹市選情添變數　國民黨5連霸資深女議員不選了

新北民調李四川勝出　黃國昌：我跟民眾黨全力輔選

金六結營長下令部隊播中共統戰片　與霸凌台日混血新兵同單位

翻車！游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠大樓救援　賴清德早澄清

拉法葉弊案「逾200億解凍」創瑞士紀錄！　將由汪傳浦家族取回

快訊／共艦進入澎湖西南海域！國軍釋監控畫面　顧立雄下午才示警

分局長誤噴辣椒水丟官！柯文哲4度關切人事

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

男友也是警察…28歲女警「預計明年結婚」遭輾斃！親友心痛

一片橘紅！　「全台雷雨」鋒面要來了

王俐人驚爆私密房事！　「性經驗人數曝光」

奪命原因曝光！28歲女警休假外出…遭遊覽車輾斃

她罹大腸癌沒血便沒變瘦　醫揭「唯一症狀」

國民黨老將宣布脫黨參選

鄭文燦案「關鍵證人」翻供！　500萬性質大逆轉

王俐人SWAG粗估月收入曝光！吳夢夢看數據嚇到

快訊／阿Sa結婚了！　閃嫁小10歲教練男友

亞洲首富千金招待蕾哈娜

快訊／邀女警開房泡湯！高雄警官、督察組長遭拔官

快訊／8級強風！　今雨擴大「明全台溼答答」

台南母子3屍貧苦住家曝！女兒悲痛收屍驚見26萬現金

王子、粿粿求不公開判決　范姜反對結局將揭

台南母子3人身亡　里長：曾欲協助遭拒

更多

最夯影音

更多
嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕

嘉義中埔驚見「三蛇挺立交纏」　目擊者讚美到忘記害怕
林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

林心如.楊謹華.Ella合體熱舞 　張清芳笑「離長照不遠了」

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

台南母子3人身亡...二女兒昨接來電今收屍　里長：曾欲協助遭拒

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

3天連假天氣出爐！下波鋒面「雨擴全台」降溫時間曝

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

晚宴槍響瞬間！　英雄探員「肉身護川普」

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面