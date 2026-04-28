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北基前董座鍾嘉村聯手大戶左手賣右手　撈3600萬被追加起訴

▲▼三地集團總裁鍾嘉村2000萬元交保　裁定理由曝光。（圖／民眾提供）

▲前三地集團總裁鍾嘉村。（圖／民眾提供）

記者陳宏瑞／高雄報導

前三地集團總裁、北基公司董事長鍾嘉村因擔心個人訴訟影響股價，竟找來好友與大戶組成「護盤者聯盟」，大玩「左手換右手」的轉單戲碼，營造交易熱絡假象，藉此暗槓3698萬元的折讓款與仲介費，雄檢一口氣動員10位檢察官聯手出擊偵辦後，依法追加起訴鍾男等9名被告。

雄檢調查，北基公司實質負責人鍾嘉村去年4月間因身陷訴訟，引起李姓、呂姓、吳姓等股東恐慌，擔心手中持股變廢紙，吵著要出貨，鍾男深怕短時間大量拋售會讓股價「墜機」，更擔心自己拿去質押貸款的股票會被銀行斷頭，於是心生一計，決定自編自導自演一場「股價保衛戰」。

鍾男透過李姓親信牽線，找上童姓大戶，雙方私下協議「轉單交易」，條件極為誘人，不僅股價直接打95折（5%折讓），每股還另給1至3元的仲介費。

去年7月至9月間，這群「護盤部隊」開啟瘋狂模式，利用多家公司帳戶，與鍾男控制的帳戶進行交易，明明是同一幫人在買賣，卻在股市掛單「相對成交」，讓投資人誤以為北基股票正夯，其實全是「空氣單」在虛晃招式。

雄檢接獲情資後，由主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華率領10人組成專案小組，發動20處大搜索，過程中，李男、曾男一度被裁定羈押禁見，鍾嘉村也被限制出境。

檢方查出，這群人靠著非法操縱手段，共獲取3698萬元的犯罪所得，雖然被告事後乖乖繳回3605萬餘元，但檢方認定鍾嘉村等人犯罪事證明確，今（28）日偵結依違反《證券交易法》將鍾男等9人起訴。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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