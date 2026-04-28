一生一次！台南運河百年音樂祭5/1-5/2開唱　玖壹壹、理想混蛋壓軸嗨翻

▲台南運河迎來通航百年，市府舉辦戶外音樂祭打造水岸盛典。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南運河迎來通航百年里程碑，市府規劃系列慶祝活動，其中重頭戲「運河百年－戶外音樂祭」將於5月1日、2日傍晚在中西區環河街盛大登場，集結流行、獨立、嘻哈等多元音樂風格，邀請民眾在運河水岸邊聽音樂、賞夕陽、看夜景，打造一場結合城市記憶與當代節奏的視聽盛宴。

本次音樂祭卡司堅強，5月1日由理想混蛋、邱鋒澤等人氣歌手輪番上陣；5月2日則由本土天團玖壹壹壓軸演出，搭配徐凱希、籃籃主持，預料將吸引大量樂迷湧入，共同為運河百年留下難忘回憶。

市長黃偉哲表示，台南運河經歷多年整治與景觀營造，已蛻變為兼具歷史與觀光價值的重要水岸空間，尤其夜間搭乘遊船，沿岸光雕與水面倒影交織，呈現出獨特的城市美學。他形容，「怎麼拍，怎麼美」，無論白天或夜晚，都展現不同風情。

市府指出，運河觀光遊船沿線可欣賞12座橋梁各具特色的設計與故事，夜間更可觀賞安億橋至臨安橋長達約2公里的燈光藝術「金色流域」，包含「大海的寶物」藝術牆、「大魚的祝福」地景藝術與「大魚星光牆」等熱門打卡點，成為民眾與遊客拍照、婚紗取景的熱門景點。

此外，今年也在南岸望月橋至承天橋一帶打造「光流百年」、「運河織光」、「光蘊平安」三大光影裝置，營造浪漫且富故事感的藝術氛圍，讓運河不只是水道，更成為城市文化的流動舞台。

主辦單位提醒，活動期間民眾可於環河街沿線空間欣賞演出，或至河樂廣場周邊席地而坐，吹著晚風聆聽音樂。另河樂廣場於4月28日完成例行清潔與巡檢後，當週暫不放水，並於親水公園末端設置大型螢幕同步轉播，讓更多民眾能舒適觀賞演出。無法到場者，也可透過電視第3公用頻道收看直播。