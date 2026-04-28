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百萬人求開單！北市「仙氣女警」夜市執勤爆紅　本尊IG曝光

網友將正妹女警的照片分享到網上，引起百萬網友朝聖。（翻攝IG@chainxllll）

▲網友將正妹女警的照片分享到網上，引起百萬網友朝聖。（翻攝IG@chainxllll）

圖文／鏡週刊

台北臨江夜市最近出現超吸睛奇景！1位26歲段姓女警在攤位旁專注執勤，美貌讓路過民眾驚為天人，忍不住拍下照片發文大喊「想被開罰單」。這則貼文短短時間就吸引超過100萬人次圍觀，網友們紛紛暴動，驚呼「這也太正」，排隊領紅單也甘願！

網友求開單本尊回應

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1名外型亮麗的26歲女警在處理公務時，被網友捕捉到神仙側顏並瘋傳到網路，原PO發文打趣說「第一次覺得想被開罰單！這開我罰單應該笑著簽名」，意外引發百萬網友朝聖，留言區全是「求開單」的洗板。

沒想到敲碗成功，段姓女警本人驚喜現身評論區，俏皮回應：「謝謝你的稱讚，不過不要罰單啦哈哈哈，祝逛夜市愉快！」這份親民又幽默的態度，讓她的社群人氣再度攀升。

段姓女警外型亮麗，常在社群曬出美麗私照。（翻攝IG@chainxllll）

▲段姓女警外型亮麗，常在社群曬出美麗私照。（翻攝IG@chainxllll）

一入警界就爆紅

事實上這位26歲處女座警花原本在新竹服務，去年10月才剛調任到大安分局安和路派出所，轄區內有許多酒吧與繁忙的臨江夜市，處理各種繁雜案件與維持治安是項不小的考驗。回顧她的從警路，早在入職報到時就因為出眾美貌在「NPA署長室」粉專走紅。她曾分享在選填志願時的緊張心情，雖然最終未如預期進入首選單位，但她對大安區的忙碌生活充滿熱情。擁有4年交通隊資歷的她，期許能在派出所的第一線任務中，淬煉出更成熟的執法能力。

段姓女警曾在入職時因出眾美貌而成為話題焦點。（翻攝IG@chainxllll）

▲段姓女警曾在入職時因出眾美貌而成為話題焦點。（翻攝IG@chainxllll）

別為美女警故意違法

從入職到執勤，段姓女警憑藉專業形象與高顏值持續成為焦點，但網路上也有不少理性聲音提醒，「欣賞歸欣賞，還是希望大家守法，不要真的為了看正妹去違規」，希望大家別為了想看女神一眼就故意違規，還是要乖乖遵守交通規則。

段姓女警長相甜美，不少網友在網上調侃敲碗求開單。（翻攝IG@chainxllll）

▲段姓女警長相甜美，不少網友在網上調侃敲碗求開單。（翻攝IG@chainxllll）

段姓女警一踏入警界就爆紅。（翻攝IG@chainxllll）

▲段姓女警一踏入警界就爆紅。（翻攝IG@chainxllll）


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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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