阿富汗控巴基斯坦飛彈轟炸7死85傷　大學遇襲30師生受傷

▲圖為阿富汗一間戒毒機構3月遭到空襲。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗官員指控，巴基斯坦27日朝阿富汗東北部發射迫擊砲和飛彈，擊中一所大學及多處民宅，造成7人死亡、至少85人受傷，傷者包括婦女、兒童與學生。衛報報導，這是雙方和平談判以來的首場攻擊事件，但巴基斯坦強硬否認，斥相關說法是「謊言」。

和談後首起重大攻擊 阿富汗遇襲30師生傷

阿富汗副政府發言人菲特拉特（Hamdullah Fitrat）表示，巴基斯坦27日的攻擊行動擊中庫納爾省首府阿薩達巴德（Asadabad）及省內多處地區。該省確認死亡人數為7人，還有85人受傷，傷者包括賽義德賈馬魯丁阿富汗尼大學（Sayed Jamaluddin Afghani University）師生。阿富汗高等教育部稱，約有30名師生受傷。

22歲民眾薩哈圖拉（Sahatullah）守在受傷親屬身邊，「他當時在外面玩，砲彈就打過來了」。40歲教師庫納里（Zmarai Kunari）透露，他有一名親人在砲擊中罹難，其他人則是受傷。

這是阿富汗與巴基斯坦在中國斡旋下於烏魯木齊舉行和平談判以來，發生的第一起重大暴力事件。巴基斯坦與阿富汗自今年2月起爆發激烈衝突，雙方跨境交火已奪走數百條人命，當時阿富汗為報復巴基斯坦在其境內的空襲行動，對巴方發動跨境攻擊，巴基斯坦則是公開宣稱與阿富汗進入戰爭狀態。

巴基斯坦強硬否認 斥謊言

對於上述指控，巴國官員駁斥阿富汗媒體官員大學攻擊事件的消息以及官方聲明，直呼是在撒謊。巴基斯坦新聞部透過聲明強調，「巴基斯坦的打擊行動是精準且基於情報的。我們從未對那所大學發動任何攻擊，相關說法毫無根據、純屬捏造」。

巴基斯坦指控阿富汗窩藏武裝分子，尤其是在巴國境內持續製造攻擊事件的巴基斯坦塔利班（Pakistani Taliban），即「巴基斯坦塔利班運動」（Tehrik-e-Taliban Pakistan，TTP）；該組織與2021年接管阿富汗的阿富汗塔利班（Afghan Taliban）有關聯，但各自獨立運作。阿富汗喀布爾方面否認相關指控。

停火脆弱 衝突已逾9萬人流離失所

兩國曾於3月間為穆斯林開齋節宣布臨時停火，戰事一度趨緩，但零星衝突從未真正停歇，就連雙方代表團赴烏魯木齊談判期間，跨境交火仍持續發生。

在停火之前，巴基斯坦3月17日空襲喀布爾一處戒毒機構，阿富汗稱逾400名平民罹難。巴方則否認攻擊民用設施並對傷亡數字提出質疑。

除中國外，土耳其、卡達、阿拉伯聯合大公國及沙烏地阿拉伯也曾在不同時期參與調停。聯合國人道事務協調廳駐阿富汗辦事處則指出，這場衝突迄今已造成總計9.4萬人流離失所。