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社會 社會焦點 保障人權

主管催貼美女照！台中環保局淪「偷拍群組」　內部對話曝光

▲環保局,截圖。（圖／市議員江肇國提供）

▲內部主管竟要求同仁在街頭偷拍女性「養眼照」並上傳群組分享。（圖／市議員江肇國提供，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會今（28）日驚爆職場醜聞，市議員江肇國在警消環衛業務質詢時，踢爆環保局稽查大隊疑似發生長達3年的職場霸凌與性騷擾事件。據悉，內部主管竟要求同仁在街頭偷拍女性「養眼照」並上傳群組分享，引發基層同仁強烈不滿，憤而通報霸凌。然而，環保局長吳盛忠在面對質詢時竟全程「狀況外」，遭江肇國痛批管理機制嚴重失控。

▲環保局,截圖。（圖／市議員江肇國提供）

江肇國在議事堂貼出關鍵對話截圖，內容令人咋舌。截圖顯示，群組內竟有人催促「沒有即時貼出美女照」，隨後便有人上傳後座背心辣妹、連身迷你裙正妹過馬路的照片；甚至還有成員起鬨喊「立即前往攔查」，連短褲辣妹騎車的照片也被貼出，並以「懷疑改管」為藉口要求盤查。

面對議員砲火，局長吳盛忠坦言「目前還未看到此案」，一臉茫然。副市長鄭照新則緊急緩頰，表示大隊長已有掌握，目前正分層調查中，將會責成加速調查。

江肇國憤怒質疑，該案早在4月8日就有同仁提出申訴，身為最高首長的局長竟然至今毫不知情，簡直是「螺絲鬆掉」。他嚴正要求環保局必須在兩週內完成外部調查報告，若查出有主管包庇或隱匿，相關人員必須負起行政責任，絕不寬貸。

▲環保局,截圖。（圖／市議員江肇國提供）

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