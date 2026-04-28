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國防部認「八佰」是統戰片　侯漢廷：國軍抗日都能說是統戰工具？

▲侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）

▲侯漢廷。（圖／記者李毓康攝）

 記者郭運興／台北報導

民進黨立委王定宇27日質詢關切，陸軍六軍團金六結營區播放中國統戰電影「八佰」一事，陸軍參謀長陳建義認為是中共包裝的統戰電影，營長後續也被記2次申誡處分。對此，北市議員侯漢廷今（28日）表示，中華民國國軍對日抗戰的英勇歷史，竟被後代認為是共產黨的「統戰工具」？因為民進黨的內心是，「中華民國」也是對岸的「統戰工具」！已經到了顛倒黑白、連自己祖宗都不認的地步！

侯漢廷表示，立委王定宇、國防部長顧立雄、陸軍參謀長陳建義，註定遺臭萬年。民進黨執政的國軍，不值得中華民國派效忠，民進黨的立委，更不值得任何人犧牲去保護。

侯漢廷表示，軍中放電影《八佰》，竟被檢舉是對岸統戰台灣影片。國防部長、參謀長還認可了！稱「看電影時發現內容有中華民國的青天白日滿地紅國旗，還有播放我方國歌，就認為這適合播給官兵做精神教育，殊不知這是中共包裝的統戰電影」。

侯漢廷質疑，中華民國國軍對日抗戰的英勇歷史，竟被後代中華民國國軍認為是共產黨的「統戰工具」？自己的抗日先烈、自己的軍隊歷史，都能說成是大陸的統戰。那麼所有記錄抗日戰爭的電影、書籍、歷史資料，全都是「統戰工具」？

侯漢廷批評，因為民進黨的內心是，「中華民國」也是對岸的「統戰工具」！民進黨根本不認1949年以前在大陸的中華民國！民進黨上下已經到了顛倒黑白、混淆是非、連自己祖宗都不認的地步！

侯漢廷直言，如果只是大陸製播，就叫統戰，民進黨怎麼不禁《逐玉》或《甄嬛傳》？這年頭，關於國軍歷史，台灣有什麼自製影片？如果不放對岸影片，難道要放《返校》和歌曲<玻璃睪丸>才有台灣價值？

侯漢廷認為，營長為什麼會播放《八佰》？因為是國軍的故事，是驕傲的歷史。是中華民國的先輩浴血奮戰，保衛國家、換來台灣擺脫日本的殖民。

侯漢廷強調，「我要為這位營長聲援加油，你沒有錯！錯的是的一群台獨份子禍亂朝綱、忘祖背宗！錯的是一群連八佰壯士都不認的，民族敗類」！
 

 

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