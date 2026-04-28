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游淑慧控柯文哲拆橋影響維冠救援　民眾黨打臉：賴清德已說沒影響

▲▼民眾黨台北市議員張志豪受訪。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨台北市議員張志豪受訪。（圖／記者陳家祥攝）

 記者陳家祥／台北報導

針對國民黨議員游淑慧在節目指出，2016年維冠大樓倒塌事件，因柯文哲要求忠孝橋引道盡快拆除，所以把全台灣大型機具都調到台北，讓當年的受災家屬很難過沒有大型機具進場協助。對此，民眾黨發言人張彤今（28日）翻出當年時任台南市長賴清德的說法，就已表明「忠孝橋拆除沒有影響」；議員張志豪也說，救災在前3天的「黃金72小時救援期間」，不會讓大型重機具到現場救援，游淑慧的說法有失公允。

游淑慧27日在政論節目《新台派上線》談到柯文哲的忠孝橋引道拆除工程，稱當年柯文哲當時為盡快拆除，動用200多個人力、70幾個大型機具；但當時維冠大樓倒塌，柯又要求盡快拆除忠孝橋引道，所以使全台大型機具全調來台北。游提到，當年維冠家屬很難過，因為當年沒有大型機具可吊起維冠大樓，就是因為當時柯文哲要求盡快拆除。

張彤今也在臉書上質疑，「游淑慧議員，請問是妳說謊還是時任台南市長的賴總統說謊？」接著並引用當時賴受訪的畫面，當時賴說，「我們的大鋼牙，在地震之後36小時就已經整備完畢，柯P要執行忠孝橋的拆除沒有影響到這次台南地震災害的拯救計畫」。張彤直言，游議員上政論的造謠影片我不願轉載，建議大家也不要再轉傳，實在喪盡天良。

林珍羽今上午出席記者會也說，名嘴爆料出處在哪裡？是不是又跟檢調配合多少年？這個案子監察院2021年已經調查結案，結論是「不構成詐領」，不了解現在檢廉重啟偵辦的目的是什麼？

擔任義消多年的張志豪也還原時間序，忠孝橋引道預定拆除時間為2016年2月7日至14日，維冠大樓倒塌是在同年2月6日凌晨3點左右。當中有幾個關鍵點，第一，地震讓房屋倒塌或土石流災害，在前3天的「黃金72小時救援期間」，不建議、也不會讓大型重機具到現場救援，因為很容易傷到可能還存在的生還者。

張志豪稱，第二，在地震發生當天，柯文哲市長就已經打電話給時任台南市長賴清德，詢問目前有無需要任何支援？當時賴說已備好重型機具，所以不需要其他支援，「從時間點上來講，即便台南真的需要台北的重大機具支援，那也是在3天以後」。

張志豪說，忠孝橋引道工程提前在2016年2月11日拆除完畢，他相信，以柯文哲擔任醫師的救人精神，若當時台南有需求且發出通知，台北會義不容辭把所有重機具調往台南 ，「游淑慧的說法與事實不符，可能也有失公道」。

張志豪說，總體而言，台南維冠大樓事件跟台北忠孝橋引道拆除工程，連當時的賴清德都說「沒影響到台南救災」，這幾點事實釐清必須要跟大家報告。

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