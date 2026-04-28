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美馬鈴薯進口檢疫變更與ART無關　卓榮泰：是因多年台美談判成熟了

▲農業部長陳駿季（左、行政院長卓榮泰28日在立法院會上答詢。（圖／記者徐文彬攝）

▲農業部長陳駿季（左、行政院長卓榮泰28日在立法院會上答詢。（圖／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委牛煦庭今（28日）就美國加工用馬鈴薯及美牛、美豬進口爭議質詢行政院長卓榮泰等人。卓榮泰表示，進口馬鈴薯檢疫的變更，是經過多年雙方各種談判，跟這是台美貿易談判無關。農業部長陳駿季也說，過去兩、三年持續跟美方討論，所有標準並沒有放寬，政府也不會讓發芽、有茄鹼馬鈴薯進口。另外，卓榮泰與陳駿季也提到，美牛、美豬進口並不會逐批檢驗。

卓榮泰28日到立法院進行施政總質詢。針對美國加工用馬鈴薯進口爭議，牛煦庭詢問檢疫流程改變是否與台美簽署對等貿易協定（ART）有關？卓榮泰說，沒有最直接關係，文字只提到從美進口馬鈴薯，如果要變更現在相關內容要經過雙方同意。陳駿季則說，所有貿易的進出口檢疫，一定是雙邊諮商討論才會執行。

對於修訂檢疫標準是台美貿易談判前還是後，陳駿季說，過去兩、三年持續跟美方討論，所有標準並沒有放寬，政府也不會讓發芽馬鈴薯、有茄鹼的馬鈴薯進口。

但牛煦庭指出，奇怪的是，ART剛好寫著，未來檢疫條件要再修正，不能片面修正，要修正得要雙邊代表會商，感覺犧牲食安於前，難道馬鈴薯是台美談判門票？卓榮泰回應，這不是一朝一夕形成，雙方對於進口馬鈴薯檢疫的變更，是經過多年雙方各種談判內容，跟這次談判無關，之前談很久。

牛煦庭追問，跟談判無關，怎麼ART寫規則改變要經過雙邊會商？卓榮泰說，政務是每天都在不同面相推動，雙方對馬鈴薯進口細節談到成熟時候，自然農業部依照預告工作來做。

針對ART，牛煦庭也指出，文本中提到要終止美國牛肉進口的逐箱查驗跟冷凍查驗程序。陳駿季說，這是衛福部邊境檢定，但逐箱查驗是非常特殊的狀況，是當已經發現到有違禁的部分才會做，所以政府過去對於所有的國家都是用抽批，如果風險太高才會達到百分之百，就是所謂的逐箱。

卓榮泰表示， 對於非疫區的肉品進口，政府採取跟國際一樣的做法，所以現在必須改變對於疫區的認定，以及如果是美牛的話，是否來自疫區。牛煦庭追問，所以就是要開放，對不對？陳駿季回應，不能這樣講，美國現在已經變狂牛症（BSE）可忽略的國家 ，表示美國不必向世衛組織（WHO）通報，所以那相對的，所有檢疫相關規範就必須適度更改成符合國際規範。

牛煦庭也說，今天如果萊牛要開放或者要對齊國際標準，接下來就是豬肉對吧？卓榮泰表示，無論是牛豬，政府原則是一樣，國人安全、食品安全跟國際的規範要同時達成。牛煦庭追問，豬肉的逐批查驗，你也要開放？卓榮泰說，還是要抽驗，沒有說什麼全部都好像門口大打開，不是的。

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