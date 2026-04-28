謝衣鳯選彰化遭家族反對確定出局？　鄭麗文微笑點頭：溝通多次

▲謝衣鳯想參選彰化縣長但遭弟弟謝典霖與父母反對。（合成圖／資料照）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨彰化縣下屆縣長人選陷入僵局，立委謝衣鳯民調持續領先，卻遭家族強力反對參選。國民黨主席鄭麗文今（28日）接受資深媒體人黃光芹《中午來開匯》表示，彰化將採取直接徵召，這樣才會有利團結勝選，而民調參考有限。鄭麗文強調，已經跟謝家溝通多次了，黃光芹詢問，（言下之意）是已經有排除法了嗎？鄭麗文則笑著點頭。

謝衣鳯日前受訪時強調，「家人是很重要的」，蕭主委不是她的家人，畢竟自己是一個成年人了，自己會對自己的生涯規劃來負責，蕭主委不需要為她來擔心。如果國民黨提名她，我們就一起來打贏這場選戰。謝衣鳯強調，自己會選下去，也希望支持者明瞭她的方向。記者再追問「家裡的長輩同意了嗎？」謝衣鳯則說，「不要問這個好不好！」

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者周宸亘攝）

由於國民黨目前又有前考紀會主委魏平政加入戰局，謝衣鳯說，最好的解決方式，就是有意願的提名人，做協調式民調，趕快弭平黨內紛爭。

不過，鄭麗文今日中午接受專訪表示，彰化將直接徵召才有利於團結，因為彰化政治生態特別，很多狀況都有掌握跟評估，但彰化有贏的可能，所以今天要有利彰化整合，還在努力協調中。被問到謝衣鳯民調穩定領先？鄭麗文說，民調參考有限，已經跟謝家溝通多次了，黃光芹詢問，所以是已經有排除法了嗎？鄭麗文則笑著點頭。

