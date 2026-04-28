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國營高官兒驚傳「亮刀霸凌同學」　藍綠議員齊轟：教育局給交代

▲▼高雄小學生遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）

▲高雄小學生遭校園霸凌，頭部遭籃球重擊腦震盪、右臉瘀傷。（圖／家長提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市鳳山區一所國小驚傳校園霸凌事件！一名學生被爆料仗著父親是國營企業高官的權勢，竟在校園內亮出美工刀威嚇同學，受害家長質疑校方意圖「壓案」，心碎控訴求助無門。消息傳出後，引發高雄市多位議員與參選人高度關注，痛批又是「特權霸凌」，要求教育局與社會局立即介入，還給校園安全環境。

高雄市議員白喬茵針對此案表示，現行法制下，國小校方面對惡意攻擊、霸凌同學與老師的學生，只能反覆啟動輔導機制，並請家長協助配合家庭教育。「但如果遇到像是賴市長候選人或這次遭指控的中鋼高層這類家長，面對孩子行為嚴重脫序時，無力或不願一起跟校方面對管教問題，校方對於改善孩子行為與守護其他孩子權益，更是束手無策。」

白喬茵強調，教育局束手無策時，社會局就應該積極介入，要求失職家長強制親職教育與罰鍰，如果持續拒絕配合就應該依法強制安置，讓家長意識到自己對於管教孩子的責任重大！家長不管，政府就應該出手管理，才能真正守護其他安分守己善盡教養義務的家長跟在學校就學的孩子們。

▲▼高雄小學生遭校園霸凌。（圖／家長提供）

▲高雄小學生遭校園霸凌，母親帶孩子驗傷提告。（圖／家長提供）

高雄市議員李眉蓁則說，去年才有震驚全國的私立學校霸凌事件，這次發生在公立學校，而且情節更嚴重。就算霸凌過程還沒調查清楚，光是帶刀亮刀的情節如果屬實，就會讓多少的家長擔心害怕？

李眉蓁直言，孩子都是無辜的，問題是這些當大官的人，自己的家庭教育為什麼做不好？她認為這次事件比賴瑞隆的更嚴重，帶刀已經涉及到整個校園安全的問題，教育局必須好好處理。至於霸凌，一定要公正客觀的處理，不能夠因為當事家長有特權，就進行特權處理。

高雄市議員候選人林于凱認為，這個案件學生衝突發生在三月初，到四月衝突擴大演變為亮刀威脅，過程中老師知情但並沒有啟動霸凌調查。目前學園霸凌事件普遍，但因老師忌憚積極處理反而遭到家長控訴或送校事會議，另外，霸凌調查啟動程序過於複雜也導致校方通常不願意第一時間啟動，這些都是校園霸凌案被淡化處理的原因。

林于凱強調，要處理校園霸凌，除了提供外部專家協助組成霸凌調查小組，市府可以更積極提供第一線教師需要的法律、心理及衝突調解資源，才能讓校園霸凌案更能積極被處理。

不過，高雄市議員陳慧文提醒，該案多方說法仍有落差，在調查完成前，不應讓任何一名孩子，因為社群輿論受到二度傷害。重點不是在網路上審判孩子，而是讓教育局與學校用最快速度、最公正的程序，把真相查清楚，呼籲教育局必須給家長一個明確交代，也要確保所有學生在調查期間都能安全上課。

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

▲校園霸凌時間軸。（AI協作圖／記者許宥孺製作，經編輯審核）

校方表示，經過調查，「亮刀」行為與事實有出入，並無恐嚇言語行為，另籃球砸頭確有其事，但基於法律規定無法將霸凌影片拷貝流出，並非學校想壓案，「這是天大的冤枉」，全案已啟動行政程序調查中。對於家長與校方認知上的落差，校方強調：「不能單憑一方說法就定論，一切待調查程序完成後，真相就會水落石出。」

校方初步調查後發現，自稱父親在中鋼工作的涉案學生，鉛筆盒內確實備有美工刀，但性質屬於「學習所需的美工刀」，並非家長所稱的危險武器。校方表示，該生當時是為了「借給同學使用」才將美工刀拿出，並非刻意針對爆料者的孩子進行威脅，校方掌握的訊息顯示，並無所謂的威嚇動作，該生也否認出言恐嚇。

關於男童遭籃球擊中頭部導致腦震盪、臉部瘀傷，校方坦言，球場衝突確實存在，當時學生因言語或認知差異導致衝突，學生持籃球砸向受害學生的頭部，也已知悉家長已帶孩子驗傷進行提告。

教育局表示，學校接獲訊息後，已第一時間完成校安通報並回報教育局，同步通知導師加強學生關懷與追蹤，行政團隊也已介入處理。目前案件已報警處理，雙方家長也已申請霸凌調查。教育局已督導學校依程序辦理，並強化班級經營與輔導機制，學校亦已召開專案會議因應。對於美工刀事件，學校當下已立即制止並進行安全與法治教育，後續將透過調查釐清經過。

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