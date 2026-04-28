吳志中憂台灣成「川習會」菜單　外交部：與美方保持溝通

▲外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉。（資料照／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

美國總統川普與中國國家主席習近平預計5月中見面，外交部次長吳志中接受外媒專訪時坦言，台灣憂心被放在「川普與習近平的談話菜單中」。對此，外交部發言人蕭光偉今（28日）回應，會持續密切關注美中互動情形，並且和美方保持密切溝通。

據《彭博社》報導，吳志中受訪時坦言，台灣最擔心的局面是，「台灣被放進川普與習近平的談話菜單中」，台灣正積極防範這樣的情況，但在國際外交局勢下，沒有什麼事情是百分之百確定的。

外交部今（28日）舉行「單位主管例行新聞說明會」，由外交部發言人兼公眾會執行長蕭光偉主持，並由外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋進行業務簡報。媒體關切，台灣擔心成為川習會的菜單？

蕭光偉回應，「這點外交部要強調，我們持續密切關注美中互動情形，並且和美方保持密切溝通」。事實上可以看到從川普政府上任以來，就已經持續重申對台灣的支持並且以具體的行動落實美國政府長期而且一貫的對台政策。

蕭光偉表示，針對川習會可能涉及的議題，我方也透過多元管道和美方對口以及華府政策圈持續交換意見 ，目前這個情形外交部還是會持續關注。